​Tortellà recorda el saqueig que va patir fa 150 anys

recordarà aquest cap de setmana un dels fets històrics més dramàtics que ha viscut el poble al llarg de la seva història. Ens remuntem unquan les tropes de l'exèrcit carlí, encapçalat per, va saquejar Tortellà durant la Tercera Guerra Carlina com a represàlia per haver-se resistit a les tropes dels soldats. Durant tres dies les tropes van arrasar i cremar el poble i els habitants van haver d'abandonar la població. Però un grup d'unarepublicans van quedar-se per defensar casa seva. Es van tancar a l'església i no es van rendir fins que les tropes es van retirar.Aquest cap de setmana, 150 anys després, el poble commemorarà la valentia dels ciutadans que es van quedar i recordarà l'episodi amb unesque se celebren per primera vegada aquest 2023 al municipi. Estan organitzades per diferents historiadors locals i duraran dos dies. Entrehi haurà una desena d'activitats entre les quals xerrades, exposicions, balls tradicionals i un espectacle d'immersiu dissenyat per a l'ocasió. Consulteu tot el programa aquí