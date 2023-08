​Què ha tenyit el Fluvià de color rosa?

El cap de setmana passat, diversos lectors devan alertar aquest diari de la presència d'una taca rosa al riu Fluvià al seu pas per Olot. Concretament, la taca va aparèixer a la zona del barri de la Caixa, a l'. La situació va sorprendre a més d'un veí i agents rurals i membres de l'es van traslladar fins al lloc dels fets.L'ACA ha explica a aquest diari que es van recollir mostres de la taca i qued'alguna matèria. Tot fa pensar que es tracta d'un. Es tracta d'un fenomen que apareix en zones fluvials amb poca aigua. La falta d'oxigen a l'aigua (per la sequera) combinada amb la matèria orgànica i l'aigua estancada que hi ha al riu, provoca aquesta explosió d'algues que tenyeixen l'aigua d'aquesta manera.Per acabar de confirmar que es tracta d'aquest fenomen, l'ACA ha portat a analitzar les mostres d'aigua que va recollir en el punt on va aparèixer la taca. De moment, no s'han detectat altres punts del riu on hagi aparegut aquesta situació.Aquest no és el primer episodi provocat per la dramàtica situació que viu el riu Fluvià al seu pas per Olot a causa de la sequera. Fa poques setmanes, els Agents Rurals també van confirmar que la vintena d'ànecs morts que es van trobar al riu havien mort per botulisme, un bacteri que prolifera, sobretot, en situacions com la que estem vivint, on el riu baixa amb molt baix i les aigües es queden estancades.