La falsa metgessa que va treballar a diversos hospitals de Catalunya va néixer a Olot

No va exercir a la Garrotxa

Va estafar una desena de centres i empreses

La falsa metgessa que va treballar a diferents centres i empreses sanitàries de Catalunya va néixer a. Així ho ha avançat El Periódico aquest dimarts i ho han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a. Es tracta d'una noia de 30 anys (nascuda el 1992) que, segons el diari català, es diu Sara C.C. i va néixer a la capital de la Garrotxa.Es desconeix quant de temps va viure a la ciutat. Segons fonts policials, la noia hauria enganyat, fins i tot, la seva família fent-li creure que era titular d'infermeria i que combinava la feina amb els estudis del quart curs de medicina a la UdG.Tot i néixer a Olot, de moment,. Les mateixes fonts policials consultades per aquest diari també han assegurat que no s'ha rebut cap denúncia per part de cap centre ni empresa sanitària de la comarca amb relació a aquesta qüestió.Durant els últims anys, la jove olotina hauria enganyat a una desena d'hospitals i empreses del sector de la salut de Catalunya fent-se passar perLa noia hauria falsificat el seu currículum aprofitant la falta de metges i personal sanitari que hi ha actualment.L'va ser qui va detectar l'estafa i qui la va expulsar per no tenir el títol. Això va ser el passat mes de juliol, després que la noia estigués mig any exercint al centre del Berguedà. Des que va saltar la notícia, també ha transcendit que l'olotina hauria treballat a l'Dexeus de Barcelona, a l', a una clínica de cirurgia estètica de Girona, al Transport Sanitari de Catalunya i alLa jove, que vivia a va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra i va declarar a un jutjat de Berga. Ara mateix, es troba en llibertat però investigada per delictes d'intrusisme, falsedat documentat i usurpació d'estat cívil.