​La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa s'estén a tota la regió de Girona

Laestén la seva cartera de serveis a tota la regió sanitària de Girona. Els professionals que necessitin fer una consulta ja ho poden fer directament a aquesta unitat ubicada a l' Hospital d'Olot . D'aquesta manera la PEHSU amplia la seva cobertura a tota la regió. A més, també es poden gestionar les visites amb familiars, si cal, de manera presencial. Tot plegat, gràcies l’anomenadaper valorar riscos o malalties relacionades amb l’entorn. Les visites no presencials facilitaran la resolució de dubtes i el maneig clínic sense necessitat que les famílies es desplacin, la qual cosa estalviarà temps, recursos i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.Totes aquelles famílies que vulguin fer una consulta hauran d’adreçar-se als seus professionals sanitaris de referència per tramitar la visita. De fet, des que el circuit està operatiu ja s’han rebutde diferents punts de la Regió com el Gironès, l’Alt Maresme o la Selva, la majoria d’elles relacionades amb l’exposició dels infants al plom, derivats plàstics o l’amiant o humitats a la llar.La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica es va inaugurar el 2016 i atén problemàtiques diverses en què algun factor mediambiental afecta directament la salut de l’infant, des de l’etapa de l’embaràs fins al final de l’adolescència. Els més comuns son el plom, els pesticides, derivats plàstics, alguns fàrmacs o les drogues legals i il·legals, amb impactes diversos a la salut dels més menuts com ara malalties respiratòries, malformacions al naixement, avançament de la pubertat o problemes en el desenvolupament cognitiu, entre d’altres.La infància és especialment vulnerable a aquestes exposicions i són crítiques per al desenvolupament i la salut, particularment durant la gestació. L’alcohol durant l’embaràs és la causa principal de retard mental prevenible, i. El tabac o la contaminació de l’aire relacionada amb el trànsit motoritzat, la indústria o les cremes de biomassa es relacionen amb l’augment del risc d’algunes malalties com les bronquitis de repetició o l’asma, que a Europa és responsable d’un de cada dos o tres casos nous d’aquesta malaltia.