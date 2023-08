Concerts familiars

Les Festes del Tura ja han destapat la seva programació musical per aquest 2023. Després de mesos sota secret de sumari, ja es coneixen els grups que participaran en la festa major d'aquest any delEntre els noms més destacats, hi ha. El grup del moment en el panorama musical català passarà per les Festes del Tura el primer dia. Seràa dos quarts d'una de la matinada a l'escenari del Firal. Serà la segona vegada consecutiva que el conjunt de Mataró actua a la festa major olotina, ja que l'any passat també van fer-hi un concert. Ara, però, The Tyets arriba com al conjunt referent al país després d'èxits com Coti x coti o La platja.Entre els artistes de les Festes del Tura també hi ha, que actuarà just abans que The Tyets al Firal (a les 22:30 h del divendres) i a la mateixa hora queque ho farà a la plaça Major. El dijous 7 serà el torn de l'olotí(a les 22:30 h al Firal) que anirà seguit de(00:30 h). També de matinada i al Firal, hi haurà el concert deen el marc de la Festa del Barret.El divendres 8 serà nit de música urbana amb els concerts deal Firal. Aquest dia, també actuaran al passeig de la Muralla els olotins(a les 23:45 h) i el grup de versions(1:45 h). El discjòquei d'Olottancarà la nit a les 3 h al Firal.I l'última nit de Festes del Tura, la del dissabte 8, estarà protagonitzada pel concert d'a les 22 h al Firal i la Norantada que comptarà amb l'actuació del discjòquei valencià Francisco Javier Fernando Rodríguez conegut com ai autor d'èxits com Viva la fiesta o Jony Techno Ska.A diferència d'altres anys, aquest 2023que altres edicions havia portat a Suu i Di-Versiones actuar al Firal en una actuació anunciada hores abans a través de les xarxes socials.Des de fa temps, la programació musical de Festes del Tura també inclou grups per al públic familiar. Aquest 2023, el més destacat serà el concert de, dijous 7 a les 18:30 h a la plaça Campdenmàs. Durant les Festes també actuarà l'olotí(dissabte a les 11:30 h a la plaça Major) i el grupa les 18:30 h del mateix dia al Firal.En total, durant les quatre nits de Festes del Tura 2023, hi haurà més d'una trentena d'actuacions musicals. Consulta tota la programació i grups aquí