​Tret de sortida a l'Ésdansa 2023: protagonisme al talent jove entre propostes internacionals

El caràcter internacional

Aquest dilluns es dona el tret de sortida a la 41a edició del festival de dansa Ésdansa . Ho ha fet amb una xerrada de formació al matí, però l'espectacle inaugural es farà al vespre amb l'estrena de Voluxa, una proposta de l', que és també l'organitzador del festival.Ja fa 41 anys que el certamen se celebra en el que és un festival de la dansa referent a Catalunya. Aquesta vegada, però, el protagonisme se l'emporten lesartistes que es combinaran amb les de companyies internacionals de renom. I és que el festival vol donar presència a les propostes noves d'autors que no tenen l'espai i que intenten fer-se un lloc a l'escena.Una aposta que va més enllà de només cedir un espai, sinó que ofereix també xerrades perquè aquests joves s'expressin i expliquin quines són les dificultats que es troben per presentar els seus projectes. "Volem parlar amb ells i que facin públiques les seves dificultats", assenyala la directora del festival,Enguany, l'Ésdansa comptarà amb prop d'repartides al llarg de la setmana, entre les quals moltes de caire internacional. En aquest sentit, destaquen les Viorica de, Minchanzaman deque portarà al cor de la Garrotxa La Marinera, la típica dansa del país andí o l'espectacle Crane, d'que combina l'energia del ball amb la percussió i les maraques.A banda, Feixas, ha destacat que tindran la prestigiosa companyia de Tango uruguaiana Tango Julio Sosa i la companyia Gurú de la, que ve en substitució de l'Ensenyurt Municipality Folk Dance Group de Turquia que no ha pogut assistir tal i com estava previst.Des de l'Ajuntament assenyalen que es tracta d'un luxe poder comptar amb l'Ésdansa en un espai privilegiat com les Preses. L'alcalde del municipi,, ha posat en valor el que significa el certamen per a un municipi petit i en posa de relleu la "qualitat dels espectacles any rere any".Tant el consistori com l'organització del festival també han tingut paraules d'agraïment pels voluntaris que ajuden a que tiri endavant amb normalitat. "Això no podria funcionar si no hi hagués un engranatge tan ben gestionat com el que hi ha actualment", ha remarcat Feixas.