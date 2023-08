​Cap robatori, radials i premeditat: què se'n sap del sabotatge a les telecomunicacions de la Garrotxa?

El com

👉 Els serveis de telecomunicacions (telèfon, ràdio i tv) van tornant a la normalitat després de l'atac intencionat d'ahir a la tarda. Tècnics de diferents empreses treballen per restablir el 100% de tots els serveis i els Mossos d'Esquadra, per identificar-ne autor/s. #Olot pic.twitter.com/C2T7ufj4AI — Pep Berga Vayreda 🎗 (@PepBergaVayreda) August 10, 2023

El motiu

Aquest dimecres a la tarda la Garrotxa va viure un fet inèdit a la comarca. Uns desconeguts van protagonitzar un sabotatge que va deixar desenes de milers de ciutadans sense ràdio, televisió ni telefonia a la ciutat d'Olot i pobles com Riudaura, la Vall d'en Bas o la Vall de Bianya. Els fets van passar al voltant de les 17 h i durant unes hores, la capital de la Garrotxa va quedar incomunicada i sense telecomunicacions.La ràpida actuació dels serveis tècnics de Xàrtic , principal operador de telecomunicacions a la comarca, va permetre restablir el servei ben entrat el vespre., a excepció d'alguns serveis de telefonia. La feina ha quedat ara en mans dels serveis tècnics de les companyies telefòniques i els serveis es van recuperant segons la companyia, tot i que algunes no preveuen haver recuperat tota la normalitat fins al cap de setmana o principis de la setmana que ve.Fonts de l'empresa Xàrtic han explicat aque el tall de les telecomunicacions de la Garrotxa d'aquest dimecres va ser. Els autors van atacar les torres de comunicacions dea Olot i la dea la Vall de Bianya. L'atac a totes dues torres es va produir amb, per tant, l'autor o autors haurien boicotejat primer un punt i, després, s'haurien desplaçat a l'altre.El sabotatge es va fer amb. Es van tallar els cables que alimenten les torres i van esbotzar la porta d'una de les torres de comunicacions. Segons les mateixes fonts de Xàrtic, mai havien vist una acció semblant a la comarca. A més, qui va perpetrar l'atac, sinó que únicament va tallar els cables i va fugir. Això encara genera més incògnites a la situació, ja que a vegades els autors s'han emportat cables de fibra òptica pel seu valor econòmic.Moments després de l'atac, els Mossos d'Esquadra van engegar un dispositiu per comprovar la resta de punts de telecomunicacions de la comarca. Es van trobar cables tallats a tres repetidors més de la Garrotxa, més enllà de Montolivet i la Vall de Bianya. En un principi, es va creure que l'autor o autors del boicot d'Olot també haurien actuat en aquests altres punts, però després es va comprovar que els cables tallats d'aquestes tres altres zones eren part dels treballs de manteniment que estaven fent les companyies.Els Mossos d'Esquadra ja han iniciat una investigació per esbrinar el motiu del sabotatge, ja que ara mateix es desconeix. El tall va deixaren les telecomunicacions de diversos serveis de seguretat, comunicació i emergències de la ciutat i part de la comarca. De moment, però, no s'ha demostrat que l'apagada servís per dur a terme alguna altraEls fets tampoc encaixarien en els motius polítics que han estat derrere accions semblants. Sense anar més lluny, l'última apagada similar que va patir la Garrotxa va ser la nit abans de les eleccions catalanes del. Uns desconeguts van cremar part de la torre de comunicacions de, la qual va quedar greument afectada. Els fets van provocar afectacions a part de la demarcació de Girona i, a la Garrotxa, els municipis més afectats van ser Tortellà, Santa Pau, les Planes o Sant Feliu de Pallerols.