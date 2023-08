​Un boicot deixa sense telefonia, ràdio i televisió la ciutat d'Olot i pobles del voltant

Olot i altres pobles de la Garrotxa han patit aquesta tarda de dimecres talls en els serveis dede diferents companyies. El motiu ha estat un sabotatge als repetidors de Montolivet d'Olot i la Vall de Bianya. Els tècnics s'han trobat cables tallats en aquests dos punts que reparteixen diversos senyals de telecomunicacions a la comarca. Uns desconeguts haurien tallat cables de subministrament de fibra.Els talls s'han començat a produiri entrat el vespre encara hi ha usuaris sense servei. Hi ha hagut afectació a gran part de la ciutat d'Olot i també altres sectors de Riudaura, la Vall de Bianya i la Vall d'en Bas. Per les zones afectades es podria donar el cas que fossin centenars o milers els usuaris que s'han vist perjudicats pels fets.Mentre els tècnics encara treballen per tornar la normalitat als serveis,per determinar les causes del boicot i qui l'hauria provocat.