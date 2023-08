​Lluís Guinó i Pep Companys, nous càrrecs de confiança de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha publicat aquest dimarts els càrrecs de confiança que tindrà la institució durant el pròxim mandat 2023-2027. En total, la institució tindràde confiança, als quals suposaranen sous.Entre els noms, n'hi ha dos de garrotxins. El de l'alcalde de Besalú,, que serà un dels cinc "assessors coordinadors del ple" que tindrà la Diputació i cobraràanuals. El 2021, Guinó va ser condemnat a 20 mesos de desobediència i va deixar de ser diputat i vicepresident de la Mesa. El passat mes de març es va repetir el judici i la condemna va acabar sent de quatre mesos, tot i que el tribunal va aclarir que ja s'havia complert. Per això, el 28 de maig Guinó va poder-se presentar com a alcaldable de Besalú, revalidant l'alcaldia que ostenta des del 1995.Per altra banda, entre els 27 càrrecs de confiança de la Diputació també hi ha l'exalcalde de Santa Pau,. Serà "assessor del ple" i cobraràbruts anuals. Companys va deixar l'alcaldia de Santa Pau el passat mes de maig i es va presentar aquest juliol com a número tres d'ERC per al Congrés dels Diputats. L'expresident d'ERC a la Garrotxa no va sortir elegit i ara serà un dels càrrecs de confiança de la Diputació.Consulta tots els càrrecs de confiança de la Diputació de Girona aquí