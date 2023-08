​Neix el Volcànic Fest, un festival d'artistes emergents de la Garrotxa

Laveu néixer un nou festival cultural i interdisciplinari. Es tracta del, un certamen que neix impulsat des d' Olot Cultura i de la mà de les garrotxines Maria Planagumà i Mercè Llimona, sota el paraigua del projecte Stalkers. El festival reuniràdiversos artistes vinculats amb la Garrotxa i de diferents arts com la música, la dansa o el teatre.El certamen serà gratuït i se celebrarà entre lai la. S'hi podrà veure peces i creacions d'artistes joves de la comarca. Hi haurà teatre protagonitzat pels olotins Pol Toro i Guilligan Dionisio, dansa amb David Cerdan i Teresa Roca, música electrònica amb Carpa Blanca, concerts amb Xènia Espuña i Això's Lava o exposicions d'Àngel Bayona, Carla Fernández, Genís Cargol, Helena Aguilar, Pere de Solà Morales i Sofia Oisho. També es projectarà un curt escrit i protagonitzat per l'olotina Aina Planagumà i l'artista Greendel15 pintarà un mural en directe.El festival neix de la mà de dues joves garrotxines que han participat en el projecte Stalkers , una iniciativa de joves curadores d'art en viu impulsat pels festivals Sismògraf, Salmon, Fira de Tàrrega i TNT. En total, hi participen 18 joves de 18 a 25 anys durant uns mesos, en els quals reben acompanyament. En aquesta edició, també s'ha volgut acompanyar els joves a organitzar una activitat cultural als seus municipis.