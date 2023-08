​Projecten una rotonda sobre el riu Fluvià a l'avinguda Santa Coloma d'Olot

A la dreta la situació actual de l'avinguda Santa Coloma al seu pas pel dispensari; a l'esquerre la nova rotonda que es projecta. Foto: Departament de Territori

Elha licitat aquest dimarts el projecte de pacificació de l'. Es tracta del primer pas administratiu per tal de fer realitat la transformació d'una de les principals avingudes de la capital garrotxina.La Generalitat ha obert ara el concurs perquè les empreses que ho vulguin es presentin per optar a la redacció del projecte de millora de l'avinguda. L'empresa guanyadora cobraràper redactar un projecte que ha d'incloure diversos requisits. Un d'ells és l'estudi per a la construcció d'a l'alçada de l'actual pont del dispensari, a l'inici del passeig de Barcelona i a la confluència entre l'avinguda Balears, el carrer Ramon i Cajal i les avingudes de Xile, Uruguai, Balears.També està previst que s'eixamplin les voreres al llarg dels dos quilòmetres que té l'avinguda, es construeixi una nova xarxa de clavegueram separativa, se soterrin subministraments, s'eliminin aparcaments i s'hi ubiqui undes de la Solfa fins al passeig del Barcelona. Això també farà que es redueixi l'amplada de la calçada on actualment passen uns 17.000 vehicles diaris.Fins alles empreses tenen temps per presentar les seves candidatures per tal de redactar el projecte que després servirà per licitar les obres. La redacció del document es pot allargar un any i en acabat caldrà encarregar els treballs que, segons la Generalitat, costaran