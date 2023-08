​Olot instal·larà arbres al carrer Mulleras

La imatge que els olotins tenen del, un dels més importants i transitats de la ciutat, canviarà en el pròxim any. L'Ajuntament vol instal·lar-hi arbrat a tot el seu recorregut des de la plaça Clarà fins a l'altura de la Plaça Mercat i l'Hospici. D'aquesta manera, la via que fins ara no tenia cap arbre, comptarà amb plantacions que permetran tenir ombra i donaran una altra imatge al carrer.La mesura s'inclou dins les divuit accions que l'Ajuntament impulsarà gràcies a l'arribada d'un Next Generation d'1,5 milions d'euros destinat a dinamitzar el comerç de la ciutat . Un dels eixos d'aquesta subvenció és lade l'eix comercial olotí i el consistori ha escollit el carrer Mulleras com objecte de millora amb la col·locació d'arbres entenent la via com una entrada a la zona de botigues del Nucli Antic."Un dels objectius és fer més amable una de les principals entrades al centre comercial. Per això, es posarà arbrat al carrer Mulleras. En aquest moment no hi ha ni un sol arbre, és tot pedra, vorera i carrer. Des de la plaça Clarà fins a la zona comercial hi col·locarem arbrat. Penso que serà una de les actuacions més visibles", explica l'alcalde d'Olot,A més del carrer Mulleras, el Next Generation també permetrà intervenir al. En aquesta zona s'eliminaran les voreres i es farà plataforma única. També es restaurarà la font de l'Àngel.