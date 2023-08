​El SIGMA valora positivament les últimes dades de recollida selectiva de la Garrotxa

David Llongarriu és el director del SIGMA Foto: Martí Albesa

El pagament per generació, gairebé a punt

Les últimes dades publicades per l' Agència de Residus de Catalunya demostren que els municipis de la Garrotxa que han instaurat el nou model de recollida d'escombraries amb contenidors tancats i targeta personalitzada, n'han sortit beneficiats. Els 16 pobles que ho van fer al llarg del 2021 i 2022 han vist com. No n'hi ha cap d'aquests que hagi vist disminuïda la selecció.En la línia de les dades, també s'hi expressa el director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa : "Ho veiem positivament. La Garrotxa ha fet un esforç iniciat el 2021 amb el desplegament del nou sistema de contenidors tancats que es nota amb l'augment de recollida selectiva que hi ha hagut. Hi ha dos models que et donen garanties d'assumir els nivells de selecció que et mana la directiva. Aquesta és la tendència per la qual s'està treballant". Les dades publicades per l'Agència de Residus contemplen tot l'any 2022, però hi ha municipis comque no van instaurar el sistema de contenidors tancats fins a la segona meitat de l'any. "Si agaféssim la producció de l'últim trimestre de 2022, el nivell de selecció dels últims municipis que es van tancar seria delde recollida selectiva", apunta Llongarriu.Del 2021 al 2022, la mitjana dei ara es troba al 53%. Hi ha onze municipis que ja superen el 55% de recollida selectiva que exigeix la Unió Europea per al 2025, mentre que. Aquests són Olot i Riudaura que encara no han instaurat el nou sistema de recollida, i Sales, Beuda i Sant Aniol que no tenen recollida d'orgànica.Llongarriu assegura que, precisament, un dels reptes és millorar la recollida en els municipis que estan per sota el 50% i l'altre és instaurar elper generació, és a dir, qui més recicla, menys paga. "Això està a prop. A final d'aquest any, probablement ja es començarà a portar a terme", assegura el director del SIGMA. "A nivell d'escombraries industrials ja s'estan fent proves i s'està portant a terme. Ara s'està treballant per definir els models a escala ciutadana. Fins ara era inviable perquè no teníem la informació que ara tenim dels usos dels contenidors que en fa la població", explica Llongarriu.