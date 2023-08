​Més de la meitat dels municipis de la Garrotxa han augmentat els consums d'aigua enmig de l'excepcionalitat per sequera

Imatge d'arxiu de la presa que hi ha al pont de Sadernes, al riu Llierca. Foto: Pau Masó

La fase d'excepcionalitat, l'últim pas abans de l'emergència

El passat 2 de maig el Govern anunciava l'entrada de la Garrotxa a laper sequera, el penúltim esglaó dins l'escala de risc del Pla de Sequera . Això suposava que els Ajuntaments havien de limitar el consum d'aigua per habitant als, una quantitat que també inclou el consum domèstic, industrial o agrícola. Segons les últimes dades de l'ACA del mes de juny , en major o menor mesura,van augmentar el consum d'aigua durant el mes posterior a l'entrada en vigor del decret d'excepcionalitat. Aquests municipis són Argelaguer, Besalú, Montagut, Mieres, Olot, les Planes, Riudaura, Castellfollit, Sant Jaume, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, Vall de Bianya i Maià de Montcal. Precisament, aquest últim poble és el cas més flagrant:consumia 367 litres d'aigua per habitant al dia el mes de maig (quan va entrar en vigor el decret), i al mes de juny va passar a consumir-ne un 43% més (536).Els únics Ajuntaments que van reduir el consum d'aigua el mes posterior a l'entrada en vigor de l'estat d'excepcionalitat van ser les Preses (un 12%), Sales de Llierca (un 2%), Sant Aniol de Finestres (un 11%) i la Vall d'en Bas (un 3%). D'aquests pobles, però, només Sales de Llierca i Sant Aniol compleixen amb el límit de 230 litres d'aigua per habitant al dia.De fet,per habitant i dia establert amb el decret d'excepcionalitat, segons les dades de l'ACA. Aquests són Argelaguer (392 litres per habitant al dia), les Preses (429), Riudaura (321), Santa Pau (392), Tortellà (341), la Vall d'en Bas (334), Maià de Montcal (536), Sant Joan les Fonts (421), Montagut i Oix (281), Besalú (330) i les Planes (478).Qui sí que compleix la limitació i es troba per sota els 230 litres és Olot (219), Castellfollit (194), Mieres (180), Sales (168), Sant Aniol (76), Sant Jaume de Llierca (208) i la Vall de Bianya (168). De moment, l'ACA no té dades de Sant Feliu, Sant Ferriol i Beuda.La fase d'excepcionalitat per sequera en què es troba la Garrotxa és el penúltim dels cinc escenaris que contempla el Pla de Sequera de la Generalitat. Actualment, a la comarca no es pot consumir més de 230 litres per habitant i dia, el reg agrícola s'ha de reduir un 40%, està prohibit el reg de gespa i jardins excepte en camps de futbol, i només es poden omplir les piscines de manera parcial.Aquesta setmana, una vintena de municipis de l'Alt Empordà han entrat en l'última fase del Pla de Sequera (la d'emergència) que suposa suprimir el reg agrícola, reducció del consum d'aigua industrial, prohibició de netejar qualsevol vehicle i una dotació màxima de 200 litres per habitant al dia.