​La Plaça Mercat d'Olot vol ser la primera de Catalunya en reaprofitar les minves

Des de fa anys, la Plaça Mercat d'Olot treballa per ser més sostenible. L'equipament en si ja és un exemple d'això gràcies a la seva connexió amb l'illa energètica que hi ha al centre de la ciutat . Però ara, l'equipament vol fer un pas endavant i també ser sostenible més enllà de l'energia:Gràcies a l'ajut que ha rebut l'Ajuntament d'Olot d'1,5 milions d'euros dels fons Next Generation , els placers volen impulsar un projecte que permeti recuperar les minves d'aliments que produeixen les parades del mercat olotí. La iniciativa s'emmarca dins un projecte deque engloba diverses accions que es desenvoluparan durant el pròxim any gràcies al finançament europeu."Serà el primer mercat de Catalunya que ho tira endavant. És una iniciativa molt important perquè el producte fresc fa molt de sobrant i en podem treure aprofitament d'aquestes sobres", afirma el president dels placers,. La idea és que de les sobres del peix, la carn o la verdura que es ven a la Plaça, se'n pugui treure unque es pugui, fins i tot, comercialitzar. "Tenim professionals al darrere que ens ajudaran a poder obtenir un producte de la merma que estem llençant i que és bona i fresca. El producte es podria arribar a comercialitzar. No farem tanta merma i en podem treure un profit", explica Vilarrasa.Segons els placers, el projecte també podria ajudar a combatre la inflació que ara mateix estan patint els productes d'alimentació. La idea és que la iniciativa es pugui engegar durant el pròxim any.