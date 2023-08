​Oix celebra la festa major aquest cap de setmana

Cap de setmana de festa major a. El poble de l'Alta Garrotxa celebraràla seva festa particular. Després de tres anys, el poble recupera la festa al 100% després de dos anys de pandèmia i el 2022 en què la celebració va ser a mitges.El tret de sortida es donarà divendres amb eli el concert de Corrandes són Corrandes. Dissabte, hi haurà partit de futbol, campionat de botifarra i jocs i inflables per la mainada. A la nit, tindrà lloc un dels actes més esperats: el correfoc deque anirà seguit dels concerts dei el discjòquei. L'últim dia de la festa, diumenge 6, hi haurà cercavila amb els gegants i els cavallets de Montagut, ofici solemne, sardana amb lai campionat de truc.La Festa Major d'Oix és organitzada per l'Assemblea de Joves d'Oix amb col·laboració amb l'Ajuntament de Montagut i Oix i el grup de Joves de Montagut.