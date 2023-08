Olot transformarà l'eix comercial amb un Next Generation d'1,5 milions d'euros

Accions acabades l'estiu del 2024

Olot ha rebut fa pocs dies la notícia que podrà disposar d'provinents dels fonsper dinamitzar i millorar el comerç de la ciutat. La subvenció és la més alta que ha rebut fins al dia d'avui el municipi per part d'aquests fons europeus. El finançament ha estat aprovat després que l'Ajuntament presentés el setembre passat un projecte ambiciós de dinamització del comerç olotí. Després que fos descartat d'una primera convocatòria, el consistori el va reformular i el va tornar a presentar a una segona línia d'ajudes, on ha estat acceptat sent un dels únics quatre projectes que s'han aprovat a Catalunya i el més ben valorat del país.Amb el nom deel projecte està valorat en dos milions d'euros. El 75% es finançarà amb els fons provinents d'Europa (1,5 milions) i. El projecte contempla divuit accions repartides en: la millora de la via pública, la digitalització del comerç, la sostenibilitat del sector i la formació dels comerciants. Dins aquests eixos s'hi engloben accions com una plataforma digital d'anàlisi de dades, la millora d'eficiència energètica dels locals, un projecte de reutilització de sobrants de la Plaça Mercat o la urbanització de carrers com el de l'Hospici i la plaça Mora."És l'ajut Next Generation més important que ha rebut la ciutat. Té per objectiu enfortir el comerç d'Olot amb una combinació d'accions urbanístiques, eines tecnològiques o estudis de big data. Sempre expliquem que l'èxit d'un comerç són els comerciants que el porten, però també és veritat que hi ha una part de l'activitat comercial a la qual podem contribuir com a Ajuntament. És un ajut molt important", ha afirmat l'alcalde d'Olot,. "És un projecte que hem d'afrontar conjuntament. Ens hem de coordinar i pedalar fort. Per nosaltres, el comerç és un dels pilars fonamentals de l'economia local", assegura la regidora de Comerç,El nou projecte olotí repercutirà, sobretot, a l', passant per l'Hospici, on hi ha uns 300 comerços. A través d'ell es preveu també activar locals comercials que a hores d'ara estan tancats o canviar totes les papereres i contenidors d'aquesta zona. De fet, aquesta última acció és la que té major cost de les 18 que es contemplen.Algunes de les accions que permetrà impulsar el Next Generation formen part del PIAM del Nucli Antic, com per exemple la restauració de la font de l'Àngel o el canvi de la il·luminació viària de l'eix comercial. El termini per executar la inversió és de menys d'un any, i per això, aquest mateix dijous la Junta de Govern Local ja ha aprovat alguna de les accions: "Tenim uns terminis justos. Tots els processos de contractació per les obres són llarg i les accions han d'estar acabades abans de l'estiu que ve. Aquest matí ja hem aprovat el projecte del carrer Hospici i Antoni Llopis".