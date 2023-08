​L'Ajuntament d'Olot posa fil a l'agulla a la remodelació del passeig de la Muralla

L'ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de remodelar el. El 2020 ja es va debatre la qüestió i ara hi ha intenció de dur-la endavant. De fet, el consistori ja s'ha reunit amb veïns i comerciants per recollir les seves preocupacions i propostes per transformar l'espai.Dels comentaris que han fet arribar els veïns i de la idea que tingui l'Ajuntament en sortiràque hauria de servir per tirar endavant la remodelació un cop se li assigni dotació pressupostària. Es preveu que el projecte pugui estar redactat passat l'estiu per poder-lo compartir amb els veïns i els partits que configuren l'Ajuntament.La idea amb què treballa el consistori olotí és fer. "Ara es tracta de fer una correcció o millora superficial de tot el que és el passeig de la muralla que, pràcticament, no afectarà els aspectes de mobilitat o aparcament", explica el regidor d'Urbanisme d'Olot,. Ell mateix també ha volgut aclarir que, de moment,, una idea que van exposar alguns partits durant la campanya de les eleccions municipals: "El projecte no contempla un aparcament soterrat perquè l'aparcament soterrat és objectes del desenvolupament d'un polígon d'actuació que agafa el polígon de Sant Miquel i, per tant, això es produirà, en tot cas, en una fase posterior", explica Güell.El passeig de la Muralla va ser una de les últimes actuacions del pla de barris que va permetre remodelar part del Nucli Antic. L'obra es va dur a terme el 2011 i va costar. Precisament, es preveu que aviat pugui tornar a sortir una nova convocatòria del pla de barris que podria tornar a dotar de finançament el passeig olotí per tornar-lo a remodelar.