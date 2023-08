Més vigilància a la piscina municipal d'Olot per frenar l'incivisme

Les últimes calorades que ha patit la ciutat d'Olot i l'augment de temperatures que hem viscut els últims anys, han fet que també augmentés l'afluència de ciutadans a lafins al punt que el 18 de juliol quan la ciutat va registrar el rècord de temperatura (42,6 graus) la piscina ca registrar el seu aforament màxim deL'alta afluència també ha comportat un augment de l'incivisme dins el recinte amb casos dea usuaris o cap a les mateixes instal·lacions. Així ho va fer constar ela l'últim ple municipal de l'Ajuntament: "Ens preocupa la situació de la piscina municipal. Hi ha situacions que es donen, on a vegades no es respecta prou la convivència o les instal·lacions. Demanaríem que hi hagués més ordre. Ens han vingut queixes d'usuaris que van allà i senten que falta respecte cap al material i les persones", exposa el portaveu socialistaPer part de l'equip de govern, el regidor d'Esports ha admès que és un problema real que "es prenen molt seriosament".també ha explicat que des de fa tres estius, la piscina municipal compta amb la presència de personal de control d'accés i de seguretat, precisament, per intentar evitar situacions d'aquesta mena. "Ho vam implementar perquè vam detectar que es produïen algunes d'aquestes situacions. Hi estem molt a sobre. La veritat és que aquest personal ens ha ajudat a evitar que moltes vegades alguna situació d'aquestes es compliqués", explica Sellabona.Durant aquestes últimes setmanes que ha fet més calor i ha augmentat l'afluència de ciutadans a la piscina, l'Ajuntament ha reforçat el personal de seguretat. El regidor d'Esports, però, envia unque no respecti la convivència i les instal·lacions: "Les indicacions són molt clares: qui no tingui un bon comportament a les instal·lacions,. És un missatge molt clar i que saben tots els treballadors de la piscina. Volem que sigui un espai que pugui gaudir tothom i tothom hi és benvingut sempre que es respecti aquest principi de convivència. Qui no sigui capaç de fer-ho, entenem que no té lloc perquè està pertorbant el bon funcionament d'una instal·lació que mereixem gaudir".La piscina municipal d'Olot va obrir aquest 2023 més d'hora del que era habitual a causa de les onades de calor. La instal·lació va posar-se en marxa el 3 de juny i està previst que tanqui portes el