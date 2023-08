​Els productes típics de la Garrotxa que has de tastar almenys una vegada a la vida

Fesols de Santa Pau

Els fesols de Santa Pau. Foto: Martí Albesa

Fuet d'Olot

Fira de l'Embotit 2016 Foto: Martí Albesa

Patates d'Olot

Les patates d'Olot. Foto: Congelats Llucanes

Coca de llardons

Coca de llardons de la pastisseria Can Carbasseres. Foto: Can Carbasseres

Tortell d'Olot

Tortell d'Olot de la pastisseria Can Carbasseres. Foto: Can Carbasseres

Ratafia

Una ampolla de ratafia. Foto: ACN

Iogurt de La Fageda

Iogurt cremós de mig quilo amb envàs de cartró. Foto: Martí Albesa.

Laés una comarca tradicionalment amb un gran caràcter gastronòmic. Actualment, compta amb un segell i col·lecitu propi anomenat Cuina Volcànica que va impulsar a finals dels anys noranta l'amb l'objectiu de potenciar i visualitzar els productes autòctons. A mesura que han passat els anys, la cuina garrotxina ha evolucionat i en l'actualitat la comarca té dos restaurants amb(Les Cols i Ca l'Enrich) que fan honor i abanderen els grans valors gastronòmics que té la Garrotxa.Més enllà dels ingredients de la Cuina Volcànica, la gastronomia garrotxina es caracteritza per una sèrie deque qualsevol garrotxí o visitant no pot deixar de degustar si vol viure la Garrotxa a través del paladar.Són un dels pilars de la gastronomia de la comarca. Principalment, es cultiven ai, de fet, el producte ha arribat a estar tan valorat que té una DOP Els Fesols de Santa Pau són coneguts arreu del país i l'estat i es poden menjar de maneres molt diferents: freds amb una esqueixada, acompanyats de carn de botifarra de perol, a la cassola, etc. Per degustar els fesols de Santa Pau no hi ha millor lloc i dia que laque s'organitza cada any al municipi a dinals de gener. Es tracta d'una diada dedicada a aquest producte garrotxí a la qual hi ha tast de fesols cuinats de totes les maneres.La Garrotxa és terra d'embotits. De tota mena. Però si n'hi ha un per excel·lència, aquest és el fuet d'Olot. Diferents empreses locals l'han promocionat amb el nom de la capital garrotxina com, per exemple, l'empresa d' Embotits Espuña . Qui també va promocionar i impulsar el fuet d'Olot com a producte 100% local va ser, una botiga, principalment, d'embotits que es troba al centre de la ciutat i la qual té un dels fuets d'Olot més deliciosos.Juntament amb el fuet i els fesols, les patates d'Olot tanquen el triumvirat gastronòmic garrotxí. Dues capes de patata fina i cruixent envolten un trinxat de carn de vedella que enamora a tothom qui ho prova. Les més famoses són les Patates del Restaurant La Deu , però vagis on vagis de la comarca podràs gaudir d'aquest plat senzill i deliciós.Pels enamorats de les postres, la coca més famosa de la Garrotxa és la de llardons. La més famosa és la de, una fleca centenària situada al centre d'Olot, però molts altres establiments també ofereixen aquest producte amb el seu toc personal.Si heu anat a Can Carbasseres a buscar una coca de llardons, no deixen de comprar també un. Banyat amb anís, és un altre postre que també es pot servir com a pa per acompanyar altres plats.És la beguda per excel·lència de la comarca. Tothom qui trepitja la Garrotxa hauria de provar aquest licor creat amb diferents herbes i receptes que, moltes vegades, passen de generació en generació. La més coneguda és lat, però els últims anys també han aparegut noves ratafies garrotxines com la de Pere Xic del celler Farré del Mas Per últim, un dels productes més internacionals de la Garrotxa. Elde La Fageda , fabricat literalment al cor de la Fageda d'en Jordà, és un dels productes garrotxins que més es ven arreu de Catalunya, Espanya i el món. La seva gamma de gustos i el seu rerefons social l'han convertit en un producte ambaixador que la Garrotxa llueix amb orgull.