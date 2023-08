​30.000 euros per recuperar el pavelló de Tossols Basil d'Olot

Des de fa temps, elde l'espai Tossols Basil d'Olot dissenyat pels arquitectes RCR es troba en estat, pràcticament, d'abandonament. S'hi ha feta totes les parets i. Per això, l'Ajuntament ja ha pressupostat una actuació que serviria per recuperar el pavelló i els seus usos com a bar, lavabos i zona d'estada."Malauradament, ési ens hi apareixen pintades. És una obra molt bonica i hem de mirar de tenir-la a punt per a la temporada que ve. Vam intentar fer-ho aquest any, però els diners no ens arribaven", diu l'alcalde d'Olot,L'actuació prevista per recuperar el pavelló puja ai es preveu que es pugui contractar aquesta segona meitat de 2023 perquè l'estiu del 2024 el consistori pugui treure la concessió de l'espai.El pavelló de bany de Tossols Basil es va construir a finals dels anys noranta i és un espai municipal que va estar dissenyat pels reconeguts arquitectes RCR. El 2017, com a obra dels arquitectes olotins, va rebre el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l'arquitectura mundial.