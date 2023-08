​Noel va créixer un 33% i va facturar 568 milions d'euros el 2022

Interior d'una planta de Noel a Olot. Foto: ACN

Menys inversió

Compromís amb la sostenibilitat

L'empresa d'alimentació Noel amb seu a Sant Joan les Fonts va tancar el 2022 amb una facturació de. Això suposaque fa un any. Segons la companyia, els motius han estat, d'una banda,que ha arribat a les 121.456 tones i de l'altra laque s'ha repercutit en els productes que elabora.La firma, que actualment compta ambrepartides entre la Garrotxa, Barcelona, Terol i Osca dona feina a. L'empresa consolida així un creixement que ve donat també per l'estratègia de diversificació del producte -on s'hi ha invertit prop de 30 milions-, a més de l'aposta per l'exportació.Lacarnis continua representant el principal negoci del grup, amb una facturació de 537 milions d'euros i un increment del 29% respecte a l'any anterior. A més, suposa el gran atractiu per a mercats estrangers, que han augmentat les compres a Noel d'aquest tipus de producte. A hores d'ara, la companyia està present en més d'unai compta amb filials situades al Regne Unit i als Estats Units, i amb delegacions comercials a la Xina i Portugal.Les bones xifres, però, també venen donades per l'estratègia de diversificació cap a altres línies de productes que ha tingut Noel els darrers anys, on l'empresa ha invertit 30 milions. Així, en l'exercici 2022, Noel ha completat l'adquisició de Casa Bona, després de l'entrada al seu accionariat l'any 2019, operació que reafirma la seva aposta per les, com un dels productes pels quals aposta la firma.Una altra de les fites de l'esmentat exercici ha estat la inclusió de Verday en la cartera de marques de Noel. Dirigida a tota mena de consumidors, la marca aglutina tots els productes de la divisió dede la companyia.Una de les conseqüències del context socioeconòmic ha estat laper part de Noel. En concret ha estat de 37,4 milions, un 35% menys que l'any passat, en diversos projectes. La partida més destacada, de 10 milions ha anat destinada a la construcció de la, la planta d'especejament especialitzada en l'elaboració de productes càrnics frescos, que la companyia va posar en marxa el 2021.També s'ha invertit 9 milions per l'adquisició deper a la planta de productes llescats i 3,4 milions en noves càmeres d'emmagatzematge per a productes destinats al mercat dels Estats Units.Des de Noel destaquen les més de 14.000 hores que la companyia ha dedicat a la inversions en sostenibilitat i formació, a través de la Noel Academy. A escala mediambiental, entre les diverses accions dutes a terme el 2022 en destaquen la generació de 1.068 megawatts hora d'energia renovable a través d'instal·lacions fotovoltaiques. Unes plaques que es dediquen íntegrament a l'autoconsum en les plantes de producció, així com la participació del projecte Carboni Zero , liderat pel Centre Blockchain de Catalunya.