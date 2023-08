​L'emblemàtica Font de les Tries d'Olot es queda sense aigua

La petita cascada del costat de la font, seca. Foto: Pau Masó

Des de fa dies diversos ciutadans han deixat palès a les xarxes socials la falta d'aigua que estava patint la Font de les Tries, una de les més emblemàtiques de la ciutat. La decadència del curs de l'aigua en aquesta zona ha arribat fins a tal punt que aquest dimarts. Tampoc ho feia la petita cascada d'aigua que hi ha al costat. La situació ha sorprès molts veïns que sovint anaven a buscar aigua a la font, ja que molts no l'havien vist mai seca.El mal estat de salut de la font va arribar fins i tot a l'últim ple municipal de l'Ajuntament d'Olot celebrat el passat dijous. Alguns grups de l'oposició van preguntar per la situació a l'equip de govern, el qual va respondre que havien posat el cas en mans del parc natural i que semblava que: "Hi ha un seguiment per part del parc natural. S'ha descartat el fet que la font estigui obturada per una arrel com ha passat en algun altre lloc perquè hi ha hagut fluxos d'aigua discontinus, és a dir que ha anat venint i marxant. Probablement, ho hem d'atribuir al tema de la sequera", va explicar l'alcalde d'Olot,durant la sessió plenària.Està previst que durant aquest estiu tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa facin seguiment de l'estat de la font i puguin determinar d'aquí a poc temps quina és la principal causa, tot i que ja s'ha avançat que, segurament, es tractaria de l'estat de sequera que viu el país amb diverses comarques, entre elles la Garrotxa , en estat d'excepcionalitat per la manca de precipitacions.