​L'Ajuntament d'Olot transfereix 190.000 euros a La Fageda per impulsar l'escola Noima

L'oposició demana més informació

L'ha aprovat un nou conveni amb la Fundació La Fageda per donar impuls a la nova escola de noves oportunitats anomenada Noima . L'acord contempla la transferència deper al segon curs del projecte social impulsat per la fundació garrotxina que consisteix a donar cobertura als joves que han estat expulsats del sistema educatiu.El nou conveni arriba després que Noima ja hagi obert portes des de fa més d'un any en un espai provisional a Olot a l'espera que es remodelin les instal·lacions de l'antiga Providència, les quals l'Ajuntament va cedir gratuïtament a La Fageda per 35 anys . El conveni també arriba després que el passat mes de març el consistori entrés a formar part del patronat que gestiona l'escola Noima.La dotació econòmica de 190.000 euros per Noima es va aprovar durant l'últim ple municipal celebrat dijous de la setmana passada. El punt formava part d'una modificació de crèdit de més de 700.000 euros i va tirar endavant amb els vots a favor de l'i amb el vot de Vox. Activem Olot i la CUP es van abstenir i el PSC hi va votar en contra.Precisament, els socialistes van ser els més crítics amb la nova partida que s'assignava a Noima. Un dels seus regidors,, va demanar més transparència a l'equip de govern sobre el tema: "No tenim informació del que s'està fent. No tenim criteris objectius per donar-hi suport o no. No sabem què ha passat aquest últim any. Si tinguéssim aquesta informació, probablement, aquests diners estarien ben utilitzats perquè quan es parla d'educació i, sobretot, en aquestes franges més complicades, no tenim cap inconvenient a aportar-hi dotació".Per altra banda, la CUP també va criticar "les prioritats" de l'equip de govern: Des de l'Ajuntament es va optar per facilitar la creació de l'Escola de Noves Oportunitats (que no és un servei públic) en lloc d'ampliar l'oferta de cursos del PTT. Pensem que aquests 190.000 euros si s'haguessin destinat al PTT per aquesta mateixa feina, garantiríem que un servei formatiu municipal i públic fes el mateix que estarà fent l'Escola de Noves Oportuntiats", va dir la regidora cupaire,Des de l'equip de govern, l'alcaldeva admetre que no s'havia donat prou informació sobre la qüestió i va informar que es faria una reunió entre els grups municipals per tractar el tema: "Tenen tota la raó en demanar més explicacions. El 30 d'agost farem una primera coordinació de grups municipals i vindran els responsables de la Fundació de la Fageda i Noima per donar totes les explicacions que siguin necessàries per saber exactament quins cursos s'estan donant i com es vol afrontar el pròxim curs". Berga va justificar que no s'havia donat prou informació apel·lant al retard de la constitució de l'Ajuntament i als tempos de l'estiu.L'Escola Noima va obrir portes el 2022 amb una vuitantena d'alumnes. El pròxim curs s'espera que el centre pugui acollir-ne 180. En els seus inicis es va habilitar un local municipal del carrer Proa per dur a terme les classes. Ara s'espera que aviat el centre pugui anar a la que serà la seva seu:. Les obres per habilitar aquest espai de 2.000 metres quadrats situat al costat de l'estació d'autobusos ja van començar el passat 10 de juliol.