​Qui són els nous consellers del Consell Comarcal de la Garrotxa?

Junts

Santi Reixach: president de l'ens i alcalde de la Vall de Bianya

Gemma Canalias: regidora d'Olot

Jordi Cargol: alcalde de Sant Jaume de Llierca

Maria Vidal: alcaldessa de Sant Joan les Fonts

Albert Fàbrega: alcalde de Sant Ferriol

Xavier Casadevall: alcalde de Maià

German Mas: regidor de Besalú

Albert Danés: alcalde de les Preses

Jordi Güell: regidor d'Olot

Anna Vegas: alcaldessa de Riudaura

Jordi Vilalta: regidor de la Vall d'en Bas

Maria del Mont Fort: regidora de Beuda

ERC

Cristina Capó: alcaldessa de Santa Pau

Josep Quintana: regidor d'Olot

Lluís Amat: alcalde de la Vall d'en Bas

Josep Reig: alcalde de Tortellà

Rosa Maria González: regidora de les Preses

Roser Montañà: regidora de Beuda

Joan Timonet: regidor de Sant Joan les Fonts

Laila El Gamouchi: regidora d'Olot

PSC

Josep Guix: regidor d'Olot

Marina Alegre: regidora d'Olot

CUP

Bruna Cañada: regidora d'Olot

Violeta Albero: regidora de Sales

Estimem les Planes

Marc Puig: alcalde de les Planes d'Hostoles

Aquest dilluns s'ha constituït el nouper al mandat 2023-2027. El ple de constitució ha servit per establir els representants de l'òrgan garrotxí i escollir el nou president, Santi Reixach . En total, l'ens estarà format per, dels quals més de la meitat serà la primera vegada que assumeixen el càrrec.El nombre de consellers que cada partit té al Consell Comarcal ve determinat pels resultats de les eleccions municipals del passat 28-M. Junts va obtenir 12 representants, ERC 8, PSC 2, CUP 2 i Estimem les Planes 1.La gran majoria de consellers han agafat el càrrec aquest dilluns per primera vegada. Respecte a l'anterior mandat, hi ha. Menys de la meitat, però, seran dones: en aquest nou mandat hi haurà un total d'. Repassem qui és qui al nou Consell Comarcal de la Garrotxa: