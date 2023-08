La Síndica de Greuges determina que els alumnes de Sant Roc d'Olot han d'anar al Bosc de la Coma

La Síndica de Greuges de Catalunya ha donat la raó a l'de l'escola Sant Roc i als veïns del barri, que demanen que es garanteixi que els alumnes que acaben la primària puguin anar a l'Institut Bosc de la Coma . Aquest centre és el més proper que tenen i és on, històricament, han anat sempre. El Departament d'Educació, però, fa dos anys va canviar de criteri i va donar la doble adscripció a l'per a aquells alumnes que no tinguessin plaça al Bosc de la Coma. Tant l'AFA com l'associació de veïns reclamen que el Govern garanteixi que els nens i nenes del barri puguin anar al Bosc de la Coma, ja que el Montsacopa es troba adel barri.Ara, la Síndica ha resolt ique al·legaven que la distància no es correspon amb els criteris de proximitat pels alumnes, però tampoc entre centres. I és que el Montsacopa és l'institut que està més lluny del Bosc de la Coma. A més, des la Síndica assenyala que l'índex d'immigració del Montsacopa és més gran que el del Bosc de la Coma, però més baix que el de l'escola de Sant Roc, per tant, consideren que el que seria raonable és que els alumnes del barri vagin a un centre on no hi ha tanta immigració i s'eviti així la possibilitat de generar guetos.A més, el Bosc de la Coma és eli que tenen gratuït el transport. En aquest sentit, des de l'Associació de Veïns i l'AFA de Sant Roc consideren que seria més equitatiu que aquests estudiants vagin a d'altres d'Olot, aprofitant que es desplacen amb bus i no han d'anar a peu.De moment, aquest any no hi ha hagut problemes, ja que el Bosc de la Coma ha pogut admetre tots els sol·licitants, però l'AFA i l'Associació de Veïns de Sant Roc demanen que es facique tenen a tocar de casa perquè no passi el mateix que l'any passat, on tres joves van haver d'anar al Montsacopa.Una d'aquestes alumnes, assegura la presidenta de l'AAVV de Sant Roc, Yasmina Cívico, viu a escassos 150 metres del Bosc de la Coma i això va trastocar els plans familiars, a banda dels efectes emocionals que va generar en la noia "havent de marxar del seu cercle". Cívico espera que l'any que ve no hi hagi la doble adscripció i demana al Departament que garanteixi que els alumnes que surten de l'escola Sant Roc acabin al Bosc de la Coma.