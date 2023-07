​Santi Reixach, reelegit president del Consell Comarcal de la Garrotxa: «Tinc la mateixa il·lusió que fa quatre anys»

Santi Reixach, durant el seu discurs d'investidura Foto: Martí Albesa

Reptes comarcals i més finançament als Consells

Cap vot en contra de l'oposició

Imatge del ple de constitució d'aquest dilluns Foto: Martí Albesa

Elha començat aquest dilluns un nou curs polític. Aquesta tarda s'ha celebrat el ple de constitució de l'ens garrotxí. Ho ha fet amb més retard del que és habitual a causa del contenciós electoral que va presentar Activem Olot a l'Ajuntament d'Olot i que també ha repercutit en els tempos de l'òrgan comarcal.El ple d'investidura també ha servit per escollir un nou president. En aquest cas ha estat la mateixa figura que hi havia aquest mandat.ha revalidat la seva presidència gràcies a l'ampli pacte entre Junts, ERC i Estimem les Planes . Reixach ha estat escollit amb el vot de. Els dos consellers del PSC i els dos de la CUP s'han abstingut; a més també hi ha hagut un conseller que no ha pogut assistir a la constitució del Consell.En les seves primeres paraules, Reixach refermat la seva voluntat de "mà estesa" amb els grups de l'oposició i ha assegurat que se sent igual d'il·lusionat que quan va agafar el càrrec per primera vegada el 2019: "Fa quatre anys acceptava per primera vegada el càrrec de president d'aquest Consell Comarcal amb il·lusió i molta emoció. Us puc assegurar que avui em sento igual".Durant el seu discurs d'investidura, Reixach també ha numerataquest mandat entre els quals hi ha el desplegament del nou model de recollida de residus i la nova planta de tractament de Beuda, els reptes energètics de l'Oficina de Transició Energètica de la Garrotxa, la millora del servei de custòdia d'animals o millorar les condicions laborals dels treballadors del Consell Comarcal.Finalment, el president també ha aprofitat la seva investidura perper part de les institucions superiors: "A nivell nacional, aquest Consell estarà al costat de les institucions catalanes, però també hem de reclamar a aquestes institucions que estiguin al costat del món rural. A vegades no ens sentim prou escoltats o recolzats". En aquest sentit, Reixach ha reclamat una revisió de model territorial i del finançament als Consells Comarcals, ja que, ha recordat, que són "juntament amb els Ajuntaments les administracions més properes a les persones".La proclamació de Santi Reixach com a president del Consell Comarcal ha estat amb un. De fet, cap altre grup ha presentat candidat per a la presidència i el PSC i la CUP s'han abstingut. Per als socialistes, la seva abstenció té un doble sentit: "Per una part és un vot amb una càrrega política com a grup de l'oposició i en aquest sentit farem un control estricte de la gestió de l'equip de govern. Per altra banda, el nostre vot també significa una mà estesa a l'equip de govern i al president per consensuar i treballar plegats per la comarca", ha assegurat el portaveu del PSC,Pel que fa a la CUP, la seva portaveu,, ha assegurat que la figura de Santi Reixach té "actitud de diàleg" i que això "facilita el consens i l'entesa" per fer un bon treball al Consell. Tanmateix, Cañada també ha assegurat que l'abstenció també vol servir per fer d'oposició: "Ens abstenim per exercir d'oposició i de contrapoder, clau per garantir la qualitat democràtica a la comarca".Els socis de govern de Santi Reixach, ERC i Estimem les Planes, han elogiat la tasca del nou president durant el mandat anterior. El portaveu republicà,, ha dit que l'acord de govern és "un missatge molt clar de què els nous reptes que tenim a la Garrotxa els hem d'afrontar entre tots". I el conseller d'Estimem les Planes,, ha qualificat Reixach com un president de "grans consensos". Per part de Junts, formació a la qual pertany Santi Reixach, el portaveu del partit,, ha catalogat el nou president com a una persona "honesta i compromesa" que ha sabut fer "un govern obert i participatiu" amb "una actitud de mà estesa".Amb el ple d'investidura d'aquest dilluns, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha quedat constituït per als pròxims quatre anys amb els seus 25 consellers. Les pròximes setmanes se celebrarà l'aprovació del nou cartipàs comarcal, on es donaran a conèixer els noms que formaran part del nou govern de Junts, ERC i Estimem les Planes.