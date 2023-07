​Apareixen una vintena d'ànecs morts al llarg del riu Fluvià a Olot

Els Agents Rurals investiguen la mort deal riu Fluvià al seu pas per Olot durant els últims dies. Els animals han aparegut eni això ha fet aixecar les alarmes a l'Ajuntament que es va posar en contacte amb els Agents Rurals. Principalment, els exemplars morts han aparegut a la zona deli el pont deA falta que acabin les proves, des del cos apunten que es tracta d'un cas de botulisme, provocat per les altes temperatures i la falta d'oxigen a l'aigua que provoca la mort dels ànecs. A més, al seu pas per la capital de la Garrotxa l'aigua del Fluvià no es mou i això genera encara més problemes pels animals. Des delsassenyalen que no es tracta d'una situació excepcional i remarquen que no és perjudicial per a les persones.Amb tot, els tècnics estan acabant d'analitzar les mostres que es van recollir per confirmar que es tracta d'un nou cas de botulisme. La mort dels primers exemplars es va detectar fa unes setmanes i s'ha anat incrementant amb el pas del dia, fet que ha generat expectació a les xarxes socials, on es va especular amb la contaminació de l'aigua.