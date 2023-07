​Stefi Batlle, una garrotxina al capdavant del Bàsquet Girona

Si ali haguessin dit de jove que dirigiria un club de l'ACB, segurament no s'ho hauria cregut. Nedadora i entrenadora del Club Natació Besalú i el CN Banyoles des de petita, i sense haver jugat mai a bàsquet, ara l'experta en màrqueting nascuda a Besalú ha assolit una fita que, possiblement, no s'hauria imaginat: ser directora general d'un club de bàsquet de màxim nivell.Això es va fer realitat fa poc quan ella va designar el passat mes de maig ladesprés d'anys com a responsable de màrqueting i comunicació. "Ho valoro molt positivament perquè l'Stefi fa anys que treballa al club i ha crescut moltíssim. La seva importància dins del club i el seu impacte ha estat sempre molt positius. Té el coneixement, la capacitat i el lideratge necessari com per afrontar aquest repte amb molt d'optimisme i il·lusió", asseguravael dia que es feia oficial la notícia.Nascuda a Besalú, Batlle treballa des del 2014 al costat de Gasol, primer amb qüestions de màrqueting i després en el projecte del Bàsquet Girona. "En un primer moment no vaig dir que sí perquè totes aquestes coses te les has de pensar bé. Has de mirar si te'n veus capaç i com pot ser el teu dia a dia. Com que ja feia molt de temps que estava al comitè de direcció, no ha sigut un aterratge de cop. Em va sorprendre, però també em va agradar molt que tinguessin aquesta confiança en mi", explica la nova CEO del Bàsquet Girona en declaracions a

La nova CEO del Bàsquet Girona va néixer a Besalú, on hi té família i amistats Foto: Sergi Geronès / Bàsquet Girona

L'única directiva general de l'ACB

I és que per a Batlle la nova experiència "és un aprenentatge diari" i "el millor màster del món" que té la sort de fer al costat de Marc Gasol, president i alhora jugador del club: "És una persona molt exigent però que aporta moltíssim, té moltes ganes també d'aprendre. Evidentment, és qui dirigeix al final de tot, però escolta molt les opinions i les argumentacions de tothom", explica Batlle.La besaluenca s'ha convertit en. Una situació que assegura que viu "amb normalitat" i a la qual no vol donar-li rellevància: "No vull que això sigui la notícia. Al final estic aquí no per ser dona o per ser home sinó pel temps que porto treballant, la confiança que han tingut en mi i suposo que pels mèrits".On no se sent tan única és a la. Besalú la va veure néixer i créixer. Abans de marxar a viure a Barcelona ara fa quinze anys, Batlle havia estat vinculada amb moltes entitats del poble i havia treballat uns anys a l'Ajuntament. "M'encanta, és el meu poble, el porto sempre al cor. Per miés el meu poble i, a més a més, li estic transmetent tota aquesta estima als meus fills. És una cosa que la mantinc i que evidentment sempre vull que hi sigui", assegura.Stefi Batlle visita menys del que voldria la Garrotxa, però treballar a Girona l'ajuda a acostar-se a casa seva. De fet, demostra estar connectada amb la realitat del bàsquet garrotxí: "S'està fent un molt bon bàsquet formatiu. Hi ha molt bons clubs i s'està treballant molt bé. Precisament, a Besalú l'any passat va sorgir de nou el bàsquet, cosa que em va fer molt feliç, perquè hi havia sigut fa temps". I és que, més enllà del bàsquet, l'Stefi és una gran apassionada de l'esport en general, una facultat que li ve del llegat del seu pare: "Sempre m'ha agradat veure molt esport. A casa meva el meu pare sempre ha estat mirant tots els esports que hi ha, tots! Sempre ha consumit tots els esports i és una cosa que he viscut molt".Aquestaara l'Stefi l'aplica en un dels clubs amb més projecció de Catalunya. Per a la besaluenca l'esport és una eina de transformació i des del Bàsquet Girona ja ho està demostrant amb diverses iniciatives (creant un equip de discapacitats o fent retransmissions dels partits per a persones cegues). "Volem anar molt més enllà. Volem construir moltes coses a través del bàsquet, però també de l'esport en general". Amb aquesta mentalitat Stefi Batlle encara el repte de conduir un club que enguany jugarà la segona temporada consecutiva a l'ACB i que busca consolidar-se en l'elit del bàsquet estatal. Per aconseguir-ho, no hi faltarà l'esperit volcànic.