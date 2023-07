​L'Ajuntament d'Olot aprova un cordó sanitari contra Vox

Sílvia Pagès, regidora de la CUP que ha llegit la moció Foto: Martí Albesa

L'ha escenificat aquest dijous al ple municipal l'establiment d'unde tots els partits contra. A través d'una moció presentada per la, totes les formacions polítiques s'han alineat per aïllar a través de diferents acords conjunts la formació d'extrema dreta que va entrar el 28-M a l'Ajuntament.La moció "en contra del feixisme i en defensa dels drets humans i els valors democràtics" ha estatamb el vot en contra de Vox. El text inclouals quals tots els partits que l'han aprovat hi ha donat suport. Entre ells hi ha, per exemple,a trobades de treball entre grups municipals per a "temàtiques concretes". També s'ha acordat no donar suport a cap iniciativa que presenti Vox al ple municipal i "evitar que prosperin les iniciatives que representin una violació dels drets humans". A més, la moció també reclamaentre els grups municipals per "coordinar l'acció política" davant les accions del partit ultradretà."L'aprovació d'aquesta moció ha de ser una mostra pública de què els partits que avui l'aprovem ens comprometem a fer un cordó sanitari davant l'extrema dreta", ha assegurat, regidora de la CUP, promotora de la moció. En nom de l'equip de govern i de Junts, la regidora d'Acció Social,, ha expressat el suport a la moció assegurant que és "essencial" oposar-se al feixisme, el qual ha descrit com una "ideologia antidemocràtica que busca la supressió de les llibertats individuals, la intolerància i la discriminació". El regidor de Cultura i Educació i portaveu d'Esquerra,, ha dit que era "molt mala notícia" que a l'Ajuntament hi hagués partits que "tenen valors antidemocràtics" i ha demanat a la resta de partits "treballar conjuntament" perquè d'aquí a quatre anys no torni a haver-hi representació d'aquestes formacions.Des de l'oposició, el PSC ha mostrat el seu suport a la moció fent referència a una part del discurs que Pedro Sánchez va fer durant el seu minut d'or al debat de Televisió Espanyola durant la campanya de les eleccions espanyoles: "Que guanyi la cultura i perdi la censura. Que guanyi la convivència i perdi l'odi. Que guanyin els aplaudiments i perdin les cassolades. Que guanyi la veritat i perdi la mentida. Que guanyi el respecte i perdi l'insult", ha dit la regidora socialista, qui també ha assegurat que el PSC també abraça aquest discurs des del municipalisme. Per part d'Activem Olot, el seu regidorha agraït als cupaires que portessin al ple la moció i ha reclamat el cordó sanitari: "Davant qualsevol atac dels drets humans i valors democràtics, cordó sanitari per tal de preservar i defensar les llibertats col·lectives d'absolutament tota la ciutadania".La moció aprovada aquest dijous no és la primera que aprova l'Ajuntament d'Olot en contra del feixisme. El 2019 el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de la Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa declarant la ciutat d'Olot com a municipi antifeixista. L'acord aprovat aquest dijous al ple referma l'esperit de la moció del 2019 i dirigeix l'acció en contra de Vox i la seva visualització i acció política dins el consistori olotí.