Els Bombers han rescatat aquest dijous al migdia una dona que s'ha trobat malament metre caminava per la zona dels gorgs de les Planes d'Hostoles. Els fets han passat a lesi la senyora ha estat rescatada amb helicòpter, ja que el punt on es trobava era de difícil accés.Segons el SEM, la dona ha estat traslladada fins a l'Hospital d'Olotper un problema de salut previ al rescat. Segons els Bombers, es queixava de mal a les cames i tenia dificultats per caminar.Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat l'helicòpter amb els equips de rescat GRAE i una dotació terrestre de Bombers.