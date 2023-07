​Imma Muñoz, nova presidenta de Xaloc i Miquel Reverter entra al govern de la Diputació

Miquel Reverter és el nou diputat d'Assistència als Micropobles i Arxiu. Foto: Martí Albesa

Una setmana després de la constitució del ple de la Diputació de Girona , aquest dijous l'organisme ha aprovat el cartipàs i les delegacions específiques. Dos dels tres membres garrotxins que formen part de la institució gironina han obtingut un càrrec en la repartició de les diferents funcions del govern i als organismes de la Diputació. A part del president de l'ens, Miquel Nogué, l'olotinai el castellfollitenctambé tindran càrrecs.En primer lloc, l'olotinaserà la nova presidenta de Xaloc . Laés un organisme autònom de la Diputació de Girona creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques gironines. L'organisme ofereix diversos serveis als municipis com la inspecció tributària, la gestió i recaptació, l'administració i organització, tresoreria o sistemes i tecnologies de la informació. L'actual regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Olot (Junts) deixarà la dedicació exclusiva que tenia fins ara al consistori olotí per també dedicar-se a la presidència de XALOC sense deixar les funcions de la regidoria a la capital olotina.En segon lloc,(alcalde de Castellfollit) entrarà al govern de la Diputació i tindrà dues delegacions específiques:. Reverter, membre d'ERC i president del partit a la Garrotxa, viurà aquest mandat la primera experiència política a la Diputació, igual que Muñoz.Tots dos seran membres amb dedicació exclusiva a la Diputació i cobraran. En el cas de Reverter, ha renunciat al sou d'alcalde de Castellfollit de la Roca.