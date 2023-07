La mesura que ha pres el centre olotí no és nova i altres instituts catalans també l'han impulsat

Més rendiment acadèmic i menys assetjament escolar

L'ha pres recentment una decisió de rellevància respecte a l'ús del telèfon mòbil a les aules i el centre escolar. La direcció i el professorat han decidit prohibir totalment l'ús de qualsevol dispositiu mòbil, sigui un telèfon o un rellotge intel·ligent. La decisió ja s'ha informat les famílies a través d'una carta firmada pel director de l'institut , on s'indica que la mesura serà efectiva a partir del curs que ve (el pròxim setembre) a tot el recinte i durant l'horari escolar.A la carta, directament. Si ho fan, cal que els dispositius estiguin desconnectats i guardats en un lloc "no visible". Aquells alumnes que no segueixin la norma,i el centre explica que l'expulsió es durà a terme "sense entrar en cap discussió amb l'alumnat" ni tampoc requisant el dispositiu.La decisió es va prendre fa poques setmanes i la direcció de l'Institut Montsacopa assegura que ha estat meditada. "Ha estat presa després d'una anàlisi exhaustiva i reflexiva per part del professorat, tenint en compte diversos factors que impacten en el rendiment acadèmic i la convivència en l'entorn escolar", assegura el director del centre,, a la carta que s'ha enviat a les famílies."Pensem que aquesta mesura ajudarà a, jaque hem observat que l'ús constant de dispositius mòbils distreu els estudiants i dificultala seva capacitat per concentrar-se en el contingut de les classes", s'afirma a la carta. La mesura de l'Institut Montsacopa també té l'objectiu de protegir la seguretat i el benestar dels alumnes. "L'exposició excessiva a les xarxes socials i al contingut inapropiat en línia té un impacte negatiu en la salut mental i emocional, la qual cosa pot propiciar, fins i tot, situacions d'assetjament cibernètic. L'objectiu ésper a tots els estudiants", assegura la direcció del centre olotí."Crec que tothom està d'acord que hi ha una exposició excessiva a les xarxes socials i moltes vegades un ús inadequat. A les hores de pati és més sa que l'alumne interactuï amb els companys que no pas estigui aïllat amb el mòbil Entenem que des de molts punts de vista la mesura és bona", explica ala cap d'estudis de l'Institut Montsacopa,A partir del setembre, els alumnes de l'institut olotí no podran utilitzar el mòbil dins el recinte escolar, però sí que es podrà fer servir si algun professor ho necessita per fer alguna activitat. Per a Formatgé la mesura no va en contra dels avenços tecnològics: "No estem negant la tecnologia. Els alumnes tenen el seu ordinador. Si fan servir el mòbil és per fer alguna cosa que no toca".L'ús dels mòbils a les escoles i instituts és un debat profund a molts centres des de fa anys. La decisió que ha pres l' Institut Montsacopa no és nova. Els últims anys hi ha hagut diversos centres catalans que ho han tirat endavant. És el cas, per exemple, de l'institut Pedró de l'Escala que ho va prohibir el 2019 o el Torre Vicens de Lleida que ho va fer el 2018.Més enllà de Catalunya, encara hi ha casos més rellevants: a la ciutat dea Irlanda, les vuit escoles d'aquesta localitat de 18.000 habitants, juntament amb el suport de les famílies, s'han posat d'acord per prohibir conjuntament l'ús del mòbil a primària. I a Grècia, el 2018 el Ministeri d'Educació va prohibir els dispositius per "protegir la privacitat" i "afavorir la seguretat a internet".I és que l'ús del mòbil a l'escola és més que discutible segons un estudi fet per la Universitat de València que demostra que. La investigació feta el 2021 se centra en els casos de Galícia i Castella la Manxa, on els governs també van prohibir els dispositius als centres escolars. A més de millors resultats acadèmics la recerca també assegura que sense el mòbil les escoles detecten fins a