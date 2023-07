​La primera acció del nou govern d'Olot: un pla local d'impuls del català

El nou equip de govern d'Olot format per Junts i ERC ja ha posat fil a l'agulla al nou mandat i la primera acció política que ha decidit anunciar és un pla local per defensar i promoure l'ús del català a la ciutat. Es tracta d'una mesura que té l'objectiu d'que impliquin sectors educatius, culturals o esportius del municipi.La iniciativa de l'equip de govern s'aprovaràa través d'una moció que presentaran conjuntament Junts i ERC al ple municipal. El document contempla la creació d'unaformada pels grups municipals i que acordarà les línies mestres del pla. També es preveu una coordinació la ja actualper definir les accions que caldrà incorporar al pla. Finalment, la mesura també vol promoure un "" format per persones i entitats de diferents àmbits de la ciutat amb un manifest conjunt per la promoció de la llengua. La moció també contempla que l'Ajuntament s'adhereixi a la campanya " Tots som referents lingüístics, no t'excusis " promoguda per Plataforma per la Llengua."Veiem que hi ha comerços que no compleixen amb la retolació en català, anem a una gasolinera i no ens atenen en català o sentim el comentari que als patis de les escoles ja no es parla en català com es feia abans. Més enllà d'observar-ho i constatar el retrocés de la llengua catalana a tot el país, és un bon moment per crear una comissió i determinar aquelles accions que ens ajudin a revertir aquesta situació", diu l'alcalde d'Olot,El pla local d'impuls del català d'Olot vol recollir accions com campanyes, millorar els horaris dels cursos de català o augmentar l'exigència als comerços perquè facin servir el català. Segons el regidor d'Educació i Cultura d'Olot,, també està previst fer una diagnosi de la situació de la llengua catalana a la ciutat: "Hem de fer una diagnosi d'Olot i saber quins són els punts on hem de reforçar les coses. Segurament el pla tindrà moltes accions més petites. Potser hem de fer moltes coses, més que una o dues que siguin grans".El pla preveu focalitzar les seves accions en col·lectius com els infants, les persones nouvingudes o els comerços. Per Berga, un dels col·lectius més estratègics són els més joves: "L'infant acaba utilitzant aquella llengua que li és més útil al pati de l'escola o al club esportiu on entrena. És aquí on hem de començar a fer incidència. Crec que és col·lectiu lloc molt estratègic".Que sigui la primera acció de govern del nou executiu municipal d'Olot és, segons Quintana, un missatge cap als ciutadans que van votar opcions independentistes el passat 28-M: "El 75% de la població d'Olot va votar partits independentistes i la mesura ho exemplifica. Hem de defensar la independència del país, però també el català. Ens semblava que calia reforçar l'ús social de la llengua".