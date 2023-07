Elies Plana dissenya el cartell de les Festes del Tura 2023

🙌🏻 Aquest és el cartell de les @FestesdelTura 2023!



Elias Plana és fill de Miquel Plana, reconegut dibuixant Foto: Martí Albesa

Fill d'un altre autor de cartells de Festes del Tura: Miquel Plana

Aquest dimecres a la tarda s'ha destapat una de les incògnites més esperades de les Festes del Tura:. La presentació s'ha dut a terme a l'Hospici amb una cinquantena de persones de públic i la presència de l'alcalde d'Olot,, i el regidor de Festes,Aquest 2023 l'obra ha estat per encàrrec i l'Ajuntament d'Olot ha escollit l'olotí. El dissenyador gràfic ha elaborat un cartell amb la figura d'un cavallet de la faràndula com a protagonista. La ses troba envoltada de paperets i damunt les lletres del nom de la ciutat. "Els cavallets sempre m'han cridat una mica més l'atenció. En part, perquè tenia una amiga que els havia ballat i els havia vist més que els Cabeçuts i els Gegants", ha explicat Plana.Un dels altres trets distintius del cartell d'aquest any és la sevat. L'autor assegura que això és buscat, ja que forma part del seu estil: "M'agrada treballar de manera simple. No hi poso molts complements, ni ho faig rebuscat. Per mi, un cartell es mira amb molt poc temps. Quan estudiava disseny em deien que amb dos segons havies de copsar el que era el cartell i poder-lo llegir".Per altra banda, Elies Plana també ha explicat durant la presentació que elss'inspiren en la posta o la sortida del sol i volen jugar al fet que l'espectador dubti de si és de dia o de nit: "La idea del cartell és que no sàpigues si el cavallet se'n va a dormir o s'aixeca. Crec que això és el que passa per Festes: que els horaris se'n van en orris. T'aixeques molt aviat i te'n vas a dormir molt tard".El cartell s'ha elaborat a partir d'. El degradat del fons s'ha realitzat amb la xilografia (planxa de fusta) i la part del cavallet utilitzant el linogravat. Tot plegat també s'ha estampat amb una premsa tipogràfica manual, estampant cada color per separat un a un amb diferents passades.és un dissenyador gràfic, impressor bibliòfil que va néixer el 31 de maig de 1977 a Olot. És fill del pintor, dibuixant, gravador i editor, qui també va ser autor del cartell de Festes del Tura el 1976 i el 1981. Després de finalitzar els estudis de Belles Arts va treballar com a dissenyador gràfic i també al taller del seu pare. Gràcies a ell, Elias va aprendre també la tècnica del gravat i l'ofici d'impressor. Els últims anys, l'artista olotí ha treballat fora la Garrotxa, sobretot per a obres d'escriptors i poetes catalans Des del 2014 ha participat en fires de bibliofília internacionals, donant a conèixer les seves edicions a l'exterior. Això li ha permès entrar a col·leccions com la Victoria & Albert de Londres, el Museum Meermanno de la Haia, la Columbia University de Nova York o la Stanford i Bancroft de Califòrnia.Tothom qui vulgui un exemplar del cartell de les Festes del Tura 2023 pot aconseguir-lo gratuïtament ao a l', al carrer Sant Rafel.