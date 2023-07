​Creen els domassos de les Festes del Tura d'Olot

Vestir els balcons d'Olot de festa. Aquest és l'objectiu amb què neix la iniciativa impulsada per La Comarca d'Olot i l'Ajuntament d'Olot. La revista olotina ha creat quatre models de domassos inspirats en els vestits dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets que es repartiran amb el número especial de Festes del Tura que sortirà elEls quatre domassos han estat dissenyats per l'olotí, estan fets de polièster, porten vetes per poder-lo penjar al balcó i mesuren un metre de llargada per seixanta centímetres d'amplada. Se n'han fet més dei a part dels que es comprin amb el número extra del 24 d'agost, també se'n podran adquirir a diversos quioscos o a l'Oficina de Turisme d'Olot. El preu del domàs comprant La Comarca el 24 d'agost serà de 7 €, als quioscos tindrà un preu de 5 €."Es tracta d'engalanar la ciutat. No hi ha res més bonic per una ciutat que aquesta faci goig. La idea també és que aquest sentiment de festa que portem a dins tingui un element ben visible als balcons", explica el director de La Comarca,