​Les curiositats del 23-J a la Garrotxa: Sumar guanya a dos pobles i Vox es queda sense votants a un

Beuda, l'únic poble de la Garrotxa que no vota Vox

La Garrotxa és la setena comarca on més ha crescut Vox

Vint-i-quatre hores després de les eleccions espanyoles d'aquest diumenge 23 de juliol, és moment de llegir els detalls que deixen les urnes. A la Garrotxa el PSC s'ha imposat amb claredat pel que fa a nombre total de vots, tot i que Junts ha guanyat a 16 dels 21 municipis de la comarca.Es dona el cas que ahi ha hagut un. Precisament, la formació de Yolanda Díaz, a més de l'empat de Beuda, s'ha imposat a dos municipis de la Garrotxa:. A Sales la formació ha obtingut 19 vots (23,75%) i a Mieres un total de 39 (22,51%). En aquest últim poble garrotxí és on més ha crescut el partit lila respecte al 2019 a la comarca. Als altres tres municipis on no ha guanyat Junts són Olot i Tortellà, on el PSC ha estat primera força, i Castellfollit de la Roca, l'únic municipi de la comarca on ha guanyat ERC.Més enllà dels guanyadors, també és interessant veure qui ha tret pitjors resultats. De les principals formacions polítiques, el que n'ha sortit més malparat aquest 23-J a la comarca ha estat. Només ha aconseguit el, tot i que més de mil garrotxins els han votat (1.065).Beuda ha estat l'únic poble de la Garrotxa. El partit d'ultradreta no ha aconseguit cap suport en aquest municipi on s'hi ha imposat Junts i Sumar. Precisament a Sales, on també hi ha guanyat Sumar, és l'altre municipi on menys suports ha recollit menys vots: només un. Per altra banda, on més vots ha recollit Vox és a Sant Ferriol, on la formació ha aconseguit ser lamés votada amb 12 vots (gairebé un 13% del total).A escala comarcal, els resultats també deixen curiositats importants com el fet que la Garrotxa siguide Catalunyarespecte a les eleccions espanyoles del 2019. Fa quatre anys, la formació anticapitalista va assolir 3.163 vots; aquest 2023 han estat 2.020. El partit ha vist com li marxaven més de 1.000 votants i ha passat de representar l'11% dels resultats electorals al 8%. Tot i això, la variació ha estat del 25%, la segona més baixa del país per al partit que ha vist com al Pla de l'Estany era on menys hi perdia (un 24% de variació respecte al 2019)Els resultats també han deixat titulars a l'altra banda de l'espectre polític i contraris al que li ha passat a territori garrotxí a la CUP. I és quei la cinquena on més n'ha guanyat el PP. Respecte al 2019, el pes de Vox en els resultats electorals garrotxins ha crescut uni els del PP unEn el cas de creixement de Vox, la Garrotxa se situa per darrere del Priorat (+98%), l'Urgell (+96%), el Pla d'Urgell (+94%), la Conca de Barberà (+89%), les Garrigues (+88%) i el Pallars Sobirà (+81%). En el cas del PP, la Garrotxa se situa per darrera de la Cerdanya (+110%), el Pallars Sobirà (+105), el Solsonès (+101%) i el baix Empordà (+95%).