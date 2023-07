​La Garrotxa vol aprofitar els polígons per crear aparcaments connectats amb espais naturals

Amb reserva per aparcar



Un estiu al 65%

La Garrotxa tornarà a ser una de les destinacions preferides d'interior aquest estiu. El sector hoteler, que va fregar el 100% d'ocupació per Sant Joan, dona per fet que aquest estiu serà també bo. I és que ja fa uns anys que zones como las'han consolidat com un atractiu turístic. L'inconvenient, però, és la quantitat de vehicles que s'hi desplacen, que en moltes ocasions provoca maldecaps tant als visitants com als veïns del territori.En aquest sentit, preocupa especialment la zona de Sadernes, ja que arribar-hi cal recórrer una carretera estreta, que en moltes ocasions s'omplia a banda i banda, amb el risc que comporta. Per això, des de fa uns anys es va regular l'accés a aquest espai natural per evitar la massificació.Ara, però, des de Turisme la Garrotxa es va una passa més enllà i vol fer extensiva la iniciativa que porta fent a la Fageda d'en Jordà des de fa uns mesos . La idea, explica la gerent de Turisme Garrotxa , és buscar aparcaments que tenen poca activitat els caps de setmana, com és el cas de polígons industrials i connectar-los amb els espais naturals mitjançant un bus.La voluntat, a més, és que aquest autocar sigui de línia regular, per tant, que doni servei als habitants de la Garrotxa. És el cas del, que enllaça l'aparcament del polígon industrial de les Preses amb el centre d'Olot i connecta amb Santa Pau i arriba just a l'entrada de l'espai natural de la Fageda. A més, cal tenir en compte que l'aparcament de Can Serra, a tocar de la Fageda, està en obres i, per tant, no s'hi pot estacionar."Amb això el que aconseguim és que, a banda de la gent que vol visitar el parc, els veïns dels pobles tinguin una línia regular que fins ara no tenien, per exemple, per venir a Olot a fer gestions", assenyala Serra.La gerent de Turisme Garrotxa explica que la idea és que els visitants facin la reserva per aparcar a través de la pàgina web de l'ens i així "es planifiquen la visita". "D'aquesta manera pots gaudir bé de la jornada sense haver de pensar on deixar el cotxe", assenyala Serra.La gerent, però, descarta haver de fer una reserva prèvia per visitar espais com Sadernes o la Fageda d'en Jordà. El motiu, remarca, és que es trauria afluència de visitants d'un lloc per col·locar-los en d'altres que no estan preparats per rebre una afluència massiva.Les previsions de Turisme Garrotxa de cara a l'estiu és d'una mitjana d'undurant els mesos de juliol i agost. Això sí, Serra dona assenyala que les setmanes centrals del mes d'agost i els caps de setmana es poden arribar a pics d'ocupació "molt alts".Amb tot, des de Turisme Garrotxa celebren que la comarca no depèn dels mesos d'estiu, especialment a la Fageda d'en Jordà, on els caps de setmana de la tardor són especialment concorreguts. "Durant tot l'any som una comarca que atrau i això és un èxit per a nosaltres", ha afegit.