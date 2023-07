​PSC dobla vots i guanya el 23‑J a la Garrotxa

Garrotxa 2023 Totes les dades Cens total: 41.039 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.072 61,09% Abstencions: 15.967 38,91% Vots nuls: 384 1,53% Vots en blanc: 268 1,07% Partit Vots %

La participació cau 13 punts

Elha estat el guanyador de les eleccions espanyoles d'aquest 23 de juliol a la. Com ja ha passat en la resta del país, els socialistes han estat la primera força a la comarca amb uns resultats que s'han situat a anys llum dels que hi va haver el 2019. El partit de Pedro Sánchez ha doblat el nombre de vots que va rebre el 10-N (3.192) i aquest diumenge n'ha obtingutTot i guanyar molts vots respecte a fa quatre anys, el PSC ha aconseguit la victòria a la Garrotxa amb un resultat ajustat: només 37 vots han separat els socialistes de la segona força,que ha obtingut. El partit de Míriam Nogueras ha perdut més de 3.000 vots respecte de fa quatre anys.Una derrota encara més gran és la que ha patit, qui ha quedat com a tercera força més votada a la Garrotxa amb, gairebé 4.500 menys que el 2019. En la mateixa línia ha estat la, qui ha perdut gairebé un miler de vots respecte fa quatre anys. I és que la davallada del bloc independentista a la Garrotxa (Junts, ERC i CUP) ha estat molt accentuada:respecte a les últimes eleccions espanyoles.A part del PSC, qui també ha sumat suports ha estat. El partit de Yolanda Díaz ha aconseguit uns 500 vots més que fa quatre anys i ha passat de ser la cinquena a la quarta força més votada a la Garrotxa. També han guanyat vots el, que es mantenen com a sisena i setena força comarcal. El partit de Feijóo ha obtingut 1.379 vots (544 més que el 2019) i el d'Abascal ha tret 1.065 vots a la Garrotxa (368 més que fa quatre anys).En la línia de les eleccions municipals, les espanyoles també han tornat a perdre participació. Aquest diumenge han anat a votar eldels garrotxins que estaven cridats a fer-ho, mentre que el 2019 hi van anar el 74%. També ha augmentat lleugerament el vot nul (1,53%) i el vot en blanc (1,07%), ja que el 2019 van representar el 0,6%.