​La Vall d'en Bas aprofita les festes majors per fer valdre la pagesia

Fa més d'un any, l' Ajuntament de la Vall d'en Bas va impulsar una diagnosi per conèixer l'estat de salut del sector primari al municipi. D'aquest treball, en van sortir diferents conclusions i propostes per donar-li valor a un sector que cada vegada està més apagat i que continua sent necessari per al territori i la ciutadania. A través d'un grup motor es va prioritzar les accions que calia dur a terme de les diferents propostes que van aparèixer a la diagnosi i una d'elles va ser la campanyaLa iniciativa consisteix en una sèrie de tallers i vistes que tenen l'objectiu de posar en valor el producte agrícola i el sector primari de la Vall d'en Bas. La principal característica de la campanya, però, és que es desenvoluparà durant les festes majors d'aquest estiu al municipi . Cada un dels nuclis de la Vall organitzarà una activitat que s'emmarcarà dins el Descobreix el que menges."A vegades, els propis habitants de la Vall d'en Bas, tot i estar rodejats de camps, no es valorem prou el sector. Volem aprofitar les fetes majors i informar a la gent. Ens imaginem la Vall d'en Bas o la Garrotxa sense els pagesos? Què passaria? Si no tenim en compte el nostre sector primari i no li posem valor, al final pot passar que ens quedem sense pagesos", diu l'alcalde de la Vall d'en Bas,A través del Descobreix el que menges s'han programat set activitats i la primera serà aquest dissabte a la festa major de Joanetes. Es portarà a terme una visita al mas la Coromina i un taller de magdalenes de blat de moro, ous de pastura i llet ECO ATO a Menja'm a Can Serrat.L'últim cap de setmana de juliol serà el torn de la festa major de la Pinya, on es farà un taller de formatges frescos de Mas El Pascol. A la festa major dels Hostalets es visitarà el Molí del Perer, a Puigpardines es podrà veure l'obrador de Cal Diví i degustar els seus productes o a la festa del mallol es visitarà el Mas el Boscà Nou.Per assistir a les visites i tallers del Descobreix el que menges cal inscripció prèvia amb un preu de dos euros. Per apuntar-se només cal que s'entri a la pàgina web de Can Trona