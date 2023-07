​Adjudiquen les obres de la nova via ciclista entre Olot i Santa Pau

Elha adjudicat aquest dijous les obres de construcció de la via ciclista que connectarà Olot amb la zona central del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Els treballs es van licitar el mes de maig i ara s'han adjudicat a dues empreses diferents: Romà Infraestructures i Serveis de Lleida i Construccions Fusté de Cassà de la Selva. Les obres estan repartides en dos lots i cada un d'ells s'ha entregat a una empresa diferent. En total es van presentara la licitació.Les obres es van licitar a un preu total d'sense IVA (877.251,78 el primer lot i 607.089,88 el segon) i s'han acabat adjudicant per(832.950 el primer lot i 555.505 el segon)Ara està previst que d'aquí a poques setmanes puguin començar les obres que s'allargaran, com a mínim,. L'objectiu dels treballs és construir una via ciclista i per a vianants que serveixi per connectar la capital de la Garrotxa amb la Fageda d'en Jordà amb una alternativa sostenible i sense necessitat d'agafar el cotxe.En total sóns que aniran de la zona del Parc Espunya fins al barri de Can Blanc, on es connectarà amb la via ciclista actual que arriba fins a Santa Pau, passant pels aparcaments de Can Serra i Santa Margarita. El vial que sortirà de la capital garrotxina passarà per la zona del Triai, i després quedarà segregat a la carretera GI-524. El recorregut anirà per darrere l'església de Sant Cristòfor, connectarà amb la carretera de Santa Pau a l'alçada del trencant de Batet a través de semàfors i resseguirà la carretera passant per davant de la zona de restaurants de l'Hostal dels Ossos i s'Olivera. En aquest últim punt, la via ciclista obligarà a desplaçar uns metres la carretera i permetrà millorar també la seguretat dels accessos als establiments.