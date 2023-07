​Educació posa fil a l'agulla als nous mòduls de l'Escola Greda d'Olot

Plànol de la ubicació dels nous mòduls prefabricats Foto: Departament d'Educació

Elha tornat a iniciar aquest divendres els tràmits per a la instal·lació dels nous mòduls prefabricats a l'Institut Escola Greda d'Olot. Després que la licitació presentada al maig quedés deserta, la consellaria ha tornat a posar a concurs públic les obres amb un preu més alt.Mentrestant, però, l'AFA de l'escola també ha denunciat que el centre "està desbordat" per la manca d'espais. Segons les famílies de l'escola, se'ls havia comunicat que els nous mòduls no estarien en funcionament fins al gener del 2024. La represa dels tràmits per part del Departament, podria fer que el termini s'escurcés.Es tracta dei un tercer de 80 metres que farà de connexió entre els dos espais. S'instal·laran en un terreny propietat de l'Ajuntament que hi ha al costat del pati de l'escola i en total permetran tenirLa licitació que ha llençat el Departament d'Educació està previst que es tanqui al. Això vol dir que durant el mes que ve ja podria assignar-se l'obra a l'empresa guanyadora de la licitació i durant el setembre podrien començar els treballs que tenen. El cost total de la instal·lació dels dos barracons és deque els assumirà per complet el Departament. En la licitació que es va presentar al maig i va quedar deserta, el preu de l'obra no arribava als 200.000 euros.