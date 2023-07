​El Festival Vallviva 2023 reuneix 8.000 persones

Elja fa dies que ha tancat portes i ho ha fet amb més públic que mai. Segons ha anunciat l'organització,van assistir a la finca les Brides de la Vall d'en Bas entre els quatre dies (del 12 al 15 de juliol) que va durar el certamen garrotxí. Són unes 3.000 persones més que l'edició del 2022, en què es van superar les 5.000 persones.La nit amb més afluència va ser la de dissabte amb 2.500 persones a la finca de les Brides per veure els concerts d'Ana Mena, Núria López i Ramon Mirabet. Divendres, el certamen va comptar amb 2.300 persones que també van exhaurir les entrades per veure Joan Dausà i La Guardia. Víctor Manuel, Roger Padrós, el Cor Geriona, Pep Poblet o Himnes del Cor van ser les altres actuacions que també van passar per la tercera edició del festival."És un orgull que unes 8.000 persones hagin fet confiança en VALLVIVA", ha destacat l'impulsor del festival,que ha afegit que "treballem per un objectiu: fer que el VALLVIVA sigui de tots i que sigui un referent a nivell de país, tant pel que hi ha, gastronòmicament i musicalment, com també pels valors mediambientals, de complicitat, d'amistat i, sobretot solidaritat". L'empresari garrotxí també ha remarcat que "em sembla un somni fet realitat: que la gent gaudeixi de l'entorn, degusti els productes de qualitat que tenim i que gaudeixi dels concerts i que, a més, tots els beneficis vagin a solidaritat, a ajudar a persones que necessiten una solució per viure".L'any passat Vallviva va destinar 60.000 euros a la Fundació Oncolliga, el projecte d'investigació de Juan Carlos Unzué sobre l'ELA i la Fundació Albert Bosch. Enguany, els beneficis es destinaran a dos projectes d'investigació del càncer de l'Hospital Vall d'Hebron i la quantitat recaptada es farà pública els pròxims dies.