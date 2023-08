Un pla per a les onades de calor

Olot vol millorar la situació amb què es troben els patis de les escoles de la ciutat. Actualment, uns més que altres, estan dissenyats amb poques ombres o espais protegits del sol. Això fa que la mainada surti al pati a ple sol i tingui poques zones on refugiar-se del sol i la calor. La voluntat del consistori és araque defineixi les mesures que cal implantar a cada un dels patis de la ciutat per millorar les seves condicions en enfront del canvi climàtic."Tots els patis són diferents i n'hi ha que tenen més presència d'arbrat com l'Escola Bisaroques, però n'hi ha altres sense tant d'arbres. Les mesures no seran homogènies per a tothom, i per això és interessant fer aquest projecte per poder tenir una fitxa de cada centre de què li convindria. Segur que a tots els centres s'hi poden aplicar millores", explica el regidor de Serveis Urbans,L'Ajuntament s'ha agafat a una línia de subvencions del Departament d'Acció Climàtica destinada a mitigar els efectes del canvi climàtic. El consistori olotí ha demanat 10.000 euros per a la redacció del projecte que reculli les mesures òptimes que es podrien dur a terme als centres. En total, s'actuaria ade la ciutat, és a dir, en tots els centres educatius de la capital garrotxina.Sellabona explica que algunes AFA com la del Malagrida o Pla de Dalt van demanar al consistori mesures en aquest sentit i des de l'equip de govern van creure convenient estendre la petició i englobar tots els centres al projecte que comptarà amb la col·laboració del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i l' Àrea d'Educació i Cultura . El regidor de Serveis Urbans assegura que la idea és tirar endavant el projecte, arribi o no la subvenció: "Malgrat quina sigui la resposta, el compromís és estudiar aquests espais per saber quines millores es poden implementar. Ho tirarem endavant, tot i no rebre la subvenció".Paral·lelament, l'Ajuntament d'Olot també està ultimant un pla municipal d'actuació davant onades de calor. Aquest document ja ha estat aprovat per la Junta de Govern Local i podria ser realitat en qüestió de setmanes. Inclourà les accions que ha de fer el consistori i els protocols que s'han d'activar en cas d'onada de calor. També inclourà un nou mapa sobre "refugis climàtics" a la ciutat.