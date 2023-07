Un monitoratge continu

Testimoni del vulcanisme català

L'ha instal·lat una xarxa de control en una fissura de la cinglera de Castellfollit de la Roca per detectar si hi ha moviment. La fissura està sota el carrer de la Plaça i té una obertura superior alsi una continuïtat vertical de. Ara, l'institut cartogràfic ha col·locat nou fissurímetres, cinc clinòmetres i dos sensors de temperatura de la roca. Aquestspermeten obtenir uns mesuraments amb una precisió de centèsimes de mil·límetre i servirà per preveure moviments que puguin acabar amb un despreniment major. El monitoratge és continu i la xarxa transmet les dades als servidors de l'institut.El Departament de Territori, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca promouen unque hi ha al municipi. Això ha de permetre garantir la seguretat i la preservació del nucli antic del poble, situat sobre la cinglera. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya fa seguiments periòdics de la cinglera amb inspeccions en dron i generació de models 3D d'alta resolució.La xarxa que s'ha instal·lat consta de setze aparells que mesures el moviment amb una precisió de centèsimes de mil·límetre. Aquesta informació que recopila la xarxa de control es volca als servidors de l'ICGC per tal que els investigadors puguin controlar de forma continuada l'evolució d'aquesta fissura. Aquesta informació que s'obté permet optimitzar l'estratègica de preservació de la cinglera. A més, pot avançarque podrien acabar en despreniments majors i, per tant, dona més marge de maniobra als investigadors i autoritats.Aquest dijous també s'ha acordat que l'ICGC farà un estudi d'alternatives per veure quina seria l'opció més factible per tirar endavant una prova pilot d'estabilització d'algun dels sectors que hi ha.Complementàriament a la instrumentació de contacte, des de fa uns anys l’ICGC, amb la col·laboració del grup de recerca RISKNAT de la Universitat de Barcelona (UB), realitza campanyes periòdiques d’escàner làser terrestre (TLS). Aquesta tècnica permet detectar fins i tot els despreniments que passen desapercebuts a ull nu i també indicis d’inestabilitat, en forma de petits moviments.L’any 2021 es va incorporar unque consta de tres càmeres digitals que obtenen automàticament dues fotos diàries d’una part de la cinglera. Mitjançant un processat semiautomàtic de les imatges es poden detectar canvis en el massís rocós.Així, durant aquest anys, s'han detectat moviments centimètrics i diversos despreniments de petit volum. Aquests treballs es porten a terme en el marc del projecte de recerca(Avanços en l'anàlisi de la quantificació del risc (QRA) per despreniments rocosos) liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb la participació de l’ICGC.La cinglera basàltica sobre la qual s’assenta el nucli antic de Castellfollit de la Roca és un dels testimonis més rellevants del vulcanisme a Catalunya i, atesa la seva singularitat, està catalogada com ai també es troba dins del catàleg d’afloraments d’interès del Pla especial que regula el(PNZVG).El conjunt que formen la cinglera i el poble té un alt valor paisatgístic i cultural, però el nucli antic acusa la dinàmica històrica de despreniments de roca que ha provocat un retrocés de la cinglera, afectant alguns habitatges. Des de finals del segle XIX aquest retrocés pot arribar als 8 metres en algun tram.