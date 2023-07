​Molta feina, però treballadors poc qualificats: la realitat socioeconòmica de la Garrotxa

A la Garrotxa hi ha feina, però poca qualificació

Aquest dimecres, l' Institut d'Estadística de Catalunya ) ha fet públiques les noves dades de l' Índex Socioeconòmic Territorial (IST) . Es tracta d'un índex que avaluade les comarques i municipis del país. Les últimes dades publicades són del 2020 i situen la Garrotxa per sota la mitjana catalana que es troba al valor 100. La nostra comarca té, lluny del valor màxim del Pallars Sobirà (107) i mínim de l'Alt Empordà (85,3).Que la Garrotxa es trobi sota la mitjana catalana és una tendència al llarg dels anys, malgrat que sempre s'ha situat amb un IST mitjà. Sí que és veritat que. Des del 2015 ha caigut quatre punts i ha passat dels 98,9 als 94,7.L'Índex Socioeconòmic Territorial es calcula a partir de: dos relacionats amb la(població ocupada de 20 a 64 anys i treballadors de baixa qualificació); dos indicadors d'(població de 20 o més anys amb estudis baixos i població jove sense estudis postobligatoris); un(nombre d'estrangers de renda baixa o mitjana) i un últim que és laLa radiografia general que fa l'IST de la Garrotxa és que es tracta d'un territori amb(un 69,2 de la població treballa), situant-se com la sisena comarca de Catalunya amb més població ocupada. Però també té, en concret més d'un 15% dels treballadors de la Garrotxa (situant-se com la quinzena comarca amb els valors més alts).A més, la Garrotxa també és la tretzena comarca amb més percentatge de. Segons l'IST un 16% de la població que viu a la Garrotxa no té un bon nivell d'estudis. En aquesta línia, l'índex també situa la comarca com la novena de Catalunya amb més percentatge de(un 34,3%). A més, la Garrotxa també és l'onzena comarca de Catalunya d'un total de 42 amb un percentatge més alt de. Per contra, segons l'IST,dels garrotxins es troba als 13.962, la tretzena més elevada del país.