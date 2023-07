​Tres garrotxins formaran part del nou mandat de la Diputació de Girona

Laha inaugurat aquest dimecres el nou mandat 2023-2027. Ho ha fet amb el ple d'investidura on s'ha investit president el garrotxí. Nascut a Mieres, Noguer és l'actual alcalde de Banyoles i amb l'elecció d'avui a la Diputació repetirà en el càrrec de president per segon mandat consecutiu.Miquel Noguer ha rebut el suport de la majoria del plenari, amb el vuit diputats d', els dos dei elsi els deu diputats del seu propi grup,. L'alcalde de Banyoles ha estat investit amb un total de 20 vots. Per altra banda, els socialistes han presentat com a candidat a la presidència l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, que ha rebut els cinc vots del seu partit i la CUP ha proposat el regidor de Cervià de Ter, Guillem Surroca, que ha comptat amb el seu vot i el del segon diputat cupaire.A Miquel Noguer també l'acompanyaran dos garrotxins més:. Tots dos agafen el relleu d'Eduard Llorà i Lluís Amat que han deixat la Diputació. Muñoz, com a membre del grup de Junts, combinarà l'ens provincial amb la tasca de regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot. Reverter haurà de combinar la tasca a la Diputació amb el càrrec d'alcalde de Castellfollit. Tant per Reverter com per Muñoz és la primera vegada que formen part del plenari de la Diputació de Girona i tots dos tenen números d'ocupar alguna de les vicepresidències o càrrecs dels organismes de l'ens provincial.