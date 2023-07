​Què cobra el nou equip de govern d'Olot?

Quant cobra cada regidor?

Retribucions extres

L'ja ha aprovat el nou cartipàs de la ciutat i amb elldel nou equip de govern de Junts i ERC. L'alcalde Pep Berga ha explicat que el sou dels regidors a govern s'ha augmentat unrespecte al 2019. L'augment correspon a la suma dels increments anuals que s'han anat fent els últims quatre anys als. "Hem tingut molta precaució en contenir la despesa que havíem aprovat fa quatre anys en els càrrecs retributius. No hem volgut augmentar-ho d'una manera significativa", assegura Berga.Tot i això, els sous dels regidors del nou govern d'ERC i Junts estan una mica per sobre de l'increment del 9,9%. Concretament, respecte al 2019, la partida destinada a les retribucions de govern ha augmentat, un punt més que la dada anunciada per l'alcalde. El 2019, els sous dels regidors amb dedicacions a govern sumavai aquest 2023 arriba als. Segons l'alcalde d'Olot, les retribucions assignades als regidors "no són excessives" i també tenen en compte la possibilitat que algun regidor pugui anar també al Consell Comarcal o a la Diputació de Girona.Qui cobrarà més en el nou govern d'Olot és l'alcalde, qui tindrà un sou anual brut de(gairebé 5.000 bruts al mes), mil euros més que l'anterior mandat. En un segon esglaó hi ha el regidor d'Educació i Cultura,, que cobraràbruts a l'any (uns 4.000 al mes). En tercer lloc, el regidor d'Esports, Serveis Urbans i Emergències,, tindrà un sou brut de(4.000 al mes)., regidor d'Urbanisme i Habitatge, i, regidor d'Hisenda, cobraran tots dosbruts a l'any (uns 3.800 al mes). Pel que fa a la regidora de Comerç i Turisme,, obtindràeuros bruts a l'any (uns 3.300 al mes).A més distància s'hi troba la regidora de Participació i Igualtat,, que cobraràbruts a l'any (2.100 al mes). La regidora d'ERC és l'única que té una dedicació del 50% i es preveu que també tingui un càrrec de consellera al govern del Consell Comarcal de la Garrotxa , on ERC s'hi ha afegit recentment.La resta de regidors () no tindran retribució directa, tot i ser membres del govern, ja que no tenen dedicació exclusiva. En el cas de Muñoz,ha deixat de tenir dedicació a l'Ajuntament d'Olot per entrar a la Diputació de Girona.Tant els membres de govern amb dedicació com els que no en tenen, cobraran altres extres més enllà de la tasca que facin a l'executiu. Es tracta de les assistències al(565 €), a la(170 €), a la(110 €) o a la(108 €).L'Ajuntament d'Olot podria arribar a tenir fins a 11 dedicacions exclusives, tot i que aquest mandat només se n'ocuparan 5,75. També podria tenir set càrrecs eventuals, però només en tindrà dos: són la cap de gabinet i la cap de premsa que aquest mandat cobraran 49.455 euros anuals bruts i 39.796, respectivament. El sou dels càrrecs eventuals ha pujat un 10,5% respecte al 2019.