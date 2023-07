​L'Ajuntament d'Olot instal·larà sensors per estudiar els efectes geològics del trànsit a l'avinguda Sant Jordi

Un estudi alerta de microsismes

Hola, encara no està científicament estudiat. Calen treballs de perillositat fets per geòlegs del ICGC i vulnerabilitat per arquitectes abans d'arribar aquestes conclusions.

És precipitat i alarmista el titular https://t.co/5ZxlKd1Lxn — llorenç planagumà (@olloren) July 18, 2023

L'instal·larà sensors de moviment a l'avinguda Sant Jordi per estudiar els possibles microsismes que produeix el trànsit de la zona. La mesura l'ha confirmat la Plataformadesprés de reunir-se aquest dimarts amb l'alcalde d'Olot,, i traslladar-li els resultats d'un estudi geològic que determina que existeixen "microsismes" en alguns punts de l'avinguda a causa del pas de vehicles d'alt tonatge.Segons la plataforma veïnal, l'Ajuntament s'ha compromès a dur a terme un estudi acurat dels efectes geològics del trànsit de l'avinguda Sant Jordi,i fer un seguiment de les esquerdes que des de fa anys han aparegut a algunes cases de la zona. De moment, no hi ha data per a la instal·lació dels sensors. De moment, sí que està previst que s'asfalti de nou l'avinguda aquest estiu, un fet que segons la plataforma pot ajudar a fer baixar "els valors sísmics" del trànsit.A la reunió celebrada aquest dimarts, la plataforma també ha traslladat al consistori el seuque han posat sobre la taula per pacificar l'avinguda olotina. "Malgrat haver-nos reunit successivament amb un munt de responsables d'administracions locals, la majoria de les propostes que hem aportat els darrers anys no han tingut efecte, ni les que són a cost zero", asseguren els veïns en un comunicat.Entre les mesures que proposa la plataforma hi ha estudiar una reordenació dels carrers que donen a l'avinguda Sant Jordi rebaixant el nombre de vies que hi donen accés, impulsar restriccions de camions, fer complir la velocitat de circulació de 30 km/h, col·locar més radars a l'avinguda, arreglar les tapes de subministraments enfonsades i fetes malbé, millorar la neteja de la via o obrir una línia d'indemnitzacions a particulars que han patit danys com esquerdes a casa seva a causa del pas dels vehicles d'alt tonatge.Un recent estudi impulsat pel guanyador de la Beca Oriol de Bolós d'Olot l'any 2017, el geòleg olotí, alerta de la possible presència de "microsismes" en diferents punts de l'avinguda Sant Jordi per diversos factors, un dels quals seria el volum de trànsit que hi passa. Segons l'estudi que ha avançat El Punt Avui, les característiques geològiques de la zona (a la falda del volcà Bisaroques) sumades al trànsit pesant generarien aquests petits moviments que podrien provocar esquerdes i afectacions a les cases.Al mateix temps, el geòleg garrotxíha assegurat a través de les xarxes socials que calen més estudis per acabar de determinar el que avança l'estudi de Roca. Segons Planagumà, l'anàlisi és "precipitat" i "no està científicament provat, ja que calen treballs de perillositat fets per geòlegs de l'Institut Cartogràfic. Uns estudis i anàlisi que l'Ajuntament d'Olot s'ha compromès a fer en els pròxims mesos, començant per la instal·lació de sensors.