​Rècord històric de calor a Olot: 42,6°

Altres estacions no oficials arriben als 45°

Besalú 45,6°C. Es la màxima d’avui a les 17.30h. Ja va baixant. Durant pràcticament 8 hores hem estat per sobre dels 40 graus. Trigarem anys a repetir aquesta temperatura o malauradament potser no tants. #meteo @eltempsTV3 @meteocat @TomasMolinaB @alexmegapc @MeteoMauri pic.twitter.com/Qmd7SUcHyW — Ferran (@Ferran88_meteo) July 18, 2023

Dia de calor històrica el que ha viscut aquest dimarts la Garrotxa i en concret la ciutat d'Olot. Eles recordarà com el dia en què els termòmetres garrotxins van trencar tots els seus registres. En el cas d', el Meteocat ha confirmat que durant la jornada d'avui s'ha registratdes que el servei meteorològic català recull dades (algunes sèries van 30 anys enrere).Es tracta de, una dada que ha recollit l'estació meteorològica del Meteocat situada a la zona de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa a les 15:29 h. La dada és quatre dècimes més alta que l'últim rècord de temperatura establert a la ciutat el 28 de juny de 2019 quan es van registrar 42,2 graus.L'altra estació meteorològica automàtica que el Servei meteorològic té a la Garrotxa està ubicada a la, concretament a la Pinya. Avui també ha registrat valors per sobre dels 40 graus, però no s'han batut rècords. El mateix 28 de juny del 2019, l'estació va registrar una temperatura de 42,5 graus, trencant tots els registres des del 1982. Aquest dimarts, l'estació de la Vall ha arribat alsMés enllà de les estacions oficials del Meteocat, també s'han publicat registres de rècord a altres punts de la Garrotxa. Molts ciutadans han deixat constància de les altes temperatures a les xarxes socials. A, per exemple, alguns han registrat(superant la màxima catalana del Meteocat de 45,1 a Darnius), la que seria la temperatura més alta d'aquest dimarts, tot i no ser oficial. A lestambé s'ha arribat als 44, a42 o a43.Una de les característiques del pic de calor d'aquest dimarts és que la comarca ha estat, una situació excepcional. A Olot el termòmetre ha estat durantper sobre els 40 graus (des de les 11 fins a les 17 h).